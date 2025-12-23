https://1prime.ru/20251223/patrushev-865819682.html
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года - 23.12.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года
Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T01:09+0300
2025-12-23T01:09+0300
2025-12-23T01:09+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865819682.jpg?1766441381
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия - надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем", - заявил он в интервью газете "Известия".
Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут.
По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн.
"Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается", - заверил Патрушев.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года
Патрушев: Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия - надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем", - заявил он в интервью газете "Известия".
Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут.
По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн.
"Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается", - заверил Патрушев.