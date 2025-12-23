https://1prime.ru/20251223/patrushev-865819682.html

Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года

сельское хозяйство

экономика

россия

рф

дмитрий патрушев

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия - надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем", - заявил он в интервью газете "Известия". Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут. По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн. "Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается", - заверил Патрушев.

