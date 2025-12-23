Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года
сельское хозяйство
экономика
россия
рф
дмитрий патрушев
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия - надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем", - заявил он в интервью газете "Известия". Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут. По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн. "Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается", - заверил Патрушев.
сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
01:09 23.12.2025
 
Патрушев оценил экспорт зерновых по итогам 2025 года

Патрушев: Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия - надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем", - заявил он в интервью газете "Известия".
Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут.
По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн.
"Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается", - заверил Патрушев.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФДмитрий Патрушев
 
 
