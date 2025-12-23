Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251223/patrushev-865819924.html
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты - 23.12.2025, ПРАЙМ
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты
Фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства, а это повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, отметил вице-премьер России... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T01:18+0300
2025-12-23T01:18+0300
бизнес
россия
экономика
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865819924.jpg?1766441924
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства, а это повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, отметил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. "Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов", - сказал он в интервью газете "Известия". Есть более понятные инструменты для сдерживания цен на продукты, добавляет вице-премьер. "Например, больше 70 регионов заключило соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции — в том числе это яйца, мясо, масло, овощи", - напомнил он. Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок их действия, отметил Патрушев. Такой подход, по его словам, нивелирует риски сильных ценовых колебаний — причем и для поставщиков, и для сетей. При этом аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки — нужный объем товара по заранее установленной стоимости. Кроме того, одной из оправданных мер для сдерживания скачков цен можно считать льготный импорт, добавляет вице-премьер.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дмитрий патрушев
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Дмитрий Патрушев
01:18 23.12.2025
 
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты

Вице-премьер Патрушев: фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства, а это повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, отметил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов", - сказал он в интервью газете "Известия".
Есть более понятные инструменты для сдерживания цен на продукты, добавляет вице-премьер. "Например, больше 70 регионов заключило соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции — в том числе это яйца, мясо, масло, овощи", - напомнил он.
Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок их действия, отметил Патрушев. Такой подход, по его словам, нивелирует риски сильных ценовых колебаний — причем и для поставщиков, и для сетей. При этом аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки — нужный объем товара по заранее установленной стоимости.
Кроме того, одной из оправданных мер для сдерживания скачков цен можно считать льготный импорт, добавляет вице-премьер.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала