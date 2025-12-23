Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
https://1prime.ru/20251223/patrushev-865820406.html
Патрушев рассказал о самообеспеченности семенами в России
Самообеспеченность семенами в России к концу года приблизится к 70%, отрасли селекции и семеноводства набрали неплохой темп, заявил вице-премьер Дмитрий... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T01:30+0300
2025-12-23T01:30+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Самообеспеченность семенами в России к концу года приблизится к 70%, отрасли селекции и семеноводства набрали неплохой темп, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что показатель по самообеспеченности семенами в доктрине продовольственной безопасности впервые появился только в 2020 году. Он установлен на уровне 75%. "Всего три года назад мы едва достигали 60%, а в 2025 году уже должны приблизиться к 70%. Для селекции и семеноводства темп очень даже неплохой", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия". Он добавил, что это среднее значение, которое меняется в зависимости от конкретной культуры. "Например, свои семена озимой пшеницы у нас были и раньше, причем очень достойные. А вот семян сахарной свеклы исторически не было, аграрии использовали продукцию иностранной селекции. Тут пришлось стартовать практически с нулевой отметки. Однако, по прогнозу, после подведения итогов 2025 года рынок уже примерно на 20% может быть обеспечен своими семенами этой культуры", - пояснил вице-премьер. Также, по его словам, наблюдается неплохой прирост по семенам подсолнечника. "Мы должны защищать интересы отечественных селекционеров и продвигать их продукцию. Поэтому были введены разумные ограничения импорта иностранных семян. На этапе их введения как только не пугали скептики и лоббисты зарубежных компаний: останемся без семян, не будет урожаев - столько разной критики звучало! Однако цифры я вам назвал, они нагляднее любых рассуждений подтвердят, что движемся мы вверх к самообеспеченности", - заключил Патрушев.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, дмитрий патрушев
01:30 23.12.2025
 
Патрушев рассказал о самообеспеченности семенами в России

Патрушев: самообеспеченность семенами в России к концу года приблизится к 70%

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Самообеспеченность семенами в России к концу года приблизится к 70%, отрасли селекции и семеноводства набрали неплохой темп, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Он напомнил, что показатель по самообеспеченности семенами в доктрине продовольственной безопасности впервые появился только в 2020 году. Он установлен на уровне 75%.
"Всего три года назад мы едва достигали 60%, а в 2025 году уже должны приблизиться к 70%. Для селекции и семеноводства темп очень даже неплохой", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
Он добавил, что это среднее значение, которое меняется в зависимости от конкретной культуры. "Например, свои семена озимой пшеницы у нас были и раньше, причем очень достойные. А вот семян сахарной свеклы исторически не было, аграрии использовали продукцию иностранной селекции. Тут пришлось стартовать практически с нулевой отметки. Однако, по прогнозу, после подведения итогов 2025 года рынок уже примерно на 20% может быть обеспечен своими семенами этой культуры", - пояснил вице-премьер.
Также, по его словам, наблюдается неплохой прирост по семенам подсолнечника.
"Мы должны защищать интересы отечественных селекционеров и продвигать их продукцию. Поэтому были введены разумные ограничения импорта иностранных семян. На этапе их введения как только не пугали скептики и лоббисты зарубежных компаний: останемся без семян, не будет урожаев - столько разной критики звучало! Однако цифры я вам назвал, они нагляднее любых рассуждений подтвердят, что движемся мы вверх к самообеспеченности", - заключил Патрушев.
 
Экономика
 
 
