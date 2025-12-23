Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/pensii-865822435.html
Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе
Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе - 23.12.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе
Выплаты пенсий за январь 2026 года в России планируется начать в конце декабря 2025 года из-за длительных новогодних праздников, сообщила в интервью RT бывший... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T05:15+0300
2025-12-23T05:20+0300
социальный фонд
госдума
rt
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Выплаты пенсий за январь 2026 года в России планируется начать в конце декабря 2025 года из-за длительных новогодних праздников, сообщила в интервью RT бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова."Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств", — пояснила она.Епифанова уточнила, что начисления на банковские карты ожидаются в период с 25 по 29 декабря, а выплаты наличными станут доступны в отделениях "Почты России" с 25 по 30 декабря.Она также подчеркнула, что точные графики зависят от местных условий и оповещений от операторов доставки. По этой причине получателям рекомендуется проверять актуальную информацию на сайте СФР либо через "Госуслуги".
https://1prime.ru/20251215/pensii-865483312.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4429da1b7d28269ab2d565957d4fa417.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
социальный фонд, госдума, rt, пенсии
Социальный фонд, Госдума, RT, Пенсии
05:15 23.12.2025 (обновлено: 05:20 23.12.2025)
 
Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе

Епифанова: пенсии за январь начислят в конце декабря 2025 года

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Выплаты пенсий за январь 2026 года в России планируется начать в конце декабря 2025 года из-за длительных новогодних праздников, сообщила в интервью RT бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
"Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств", — пояснила она.
Епифанова уточнила, что начисления на банковские карты ожидаются в период с 25 по 29 декабря, а выплаты наличными станут доступны в отделениях "Почты России" с 25 по 30 декабря.
Она также подчеркнула, что точные графики зависят от местных условий и оповещений от операторов доставки. По этой причине получателям рекомендуется проверять актуальную информацию на сайте СФР либо через "Госуслуги".
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
15 декабря, 03:03
 
Социальный фондГосдумаRTПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала