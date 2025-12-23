https://1prime.ru/20251223/pensii-865822435.html

Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе

Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе - 23.12.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе

Выплаты пенсий за январь 2026 года в России планируется начать в конце декабря 2025 года из-за длительных новогодних праздников, сообщила в интервью RT бывший... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T05:15+0300

2025-12-23T05:15+0300

2025-12-23T05:20+0300

социальный фонд

госдума

rt

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Выплаты пенсий за январь 2026 года в России планируется начать в конце декабря 2025 года из-за длительных новогодних праздников, сообщила в интервью RT бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова."Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств", — пояснила она.Епифанова уточнила, что начисления на банковские карты ожидаются в период с 25 по 29 декабря, а выплаты наличными станут доступны в отделениях "Почты России" с 25 по 30 декабря.Она также подчеркнула, что точные графики зависят от местных условий и оповещений от операторов доставки. По этой причине получателям рекомендуется проверять актуальную информацию на сайте СФР либо через "Госуслуги".

https://1prime.ru/20251215/pensii-865483312.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

социальный фонд, госдума, rt, пенсии