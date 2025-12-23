Россиянам рассказали о выплате пенсий в январе

https://1prime.ru/20251223/pensii-865822435.html
2025-12-23T05:15+0300
2025-12-23T05:15+0300
2025-12-23T05:20+0300
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Выплаты пенсий за январь 2026 года в России планируется начать в конце декабря 2025 года из-за длительных новогодних праздников, сообщила в интервью RT бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова."Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств", — пояснила она.Епифанова уточнила, что начисления на банковские карты ожидаются в период с 25 по 29 декабря, а выплаты наличными станут доступны в отделениях "Почты России" с 25 по 30 декабря.Она также подчеркнула, что точные графики зависят от местных условий и оповещений от операторов доставки. По этой причине получателям рекомендуется проверять актуальную информацию на сайте СФР либо через "Госуслуги".
https://1prime.ru/20251215/pensii-865483312.html
