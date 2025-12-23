https://1prime.ru/20251223/polozhenie-865853406.html

"Может рухнуть". СМИ обеспокоены положением Зеленского

На фоне возможных мирных переговоров Владимир Зеленский значительно увеличил число визитов к западным покровителям, пишет Strategic Culture. | 23.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На фоне возможных мирных переговоров Владимир Зеленский значительно увеличил число визитов к западным покровителям, пишет Strategic Culture."Киевский режим превратился в театр теней. Его глава, чей мандат уже истек, может пасть в любой момент, а его главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну", — отметил автор статьи.В материале также утверждается, что специальный представитель и генеральный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров фактически уже "находится в изгнании".Кроме того, подчеркивается, что после масштабного коррупционного скандала на Украине и падения ближайших союзников Зеленского становится все сложнее верить в то, что глава киевского режима не был главным бенефициаром этих схем. По словам автора, никто не решается его задержать, а сам он продолжает удерживать власть, чтобы не потерять финансовые потоки и возможность вывоза средств из страны.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.

