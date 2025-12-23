https://1prime.ru/20251223/potreblenie-865819490.html

Потребление алкоголя в России в ноябре снизилось в 62 регионах

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России в ноябре снизилось в 62 регионах, сильнее всего - в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. Если в январе потребление алкогольной продукции на душу населения в Пермском крае за последние 12 календарных месяцев составило 12 литров чистого спирта, то в ноябре - уже 8,9 литра. В тройку российских субъектов, где за последний год стали меньше пить, также вошли Кировская (-2,8 литра) и Иркутская (-2,7 литра) области. В результате там выпивали в год 11,3 литра и 7,6 литра соответственно. Жители Калужской области на ноябрь потребляли 7,7 литра, что на 2,6 литра меньше уровня января. В то же время в Смоленской области и Карелии показатель сократился на 2,3 литра, составив 8,3 литра и 11,5 литра на человека. В Ленинградской области в среднем выпивать стали на 2,2 литра меньше - всего 7,4 литра, а в Ямало-Ненецком автономном округе потребление уменьшилось на 2,1 литра, до 8,2 литра. Восьмое место между собой поделили Кузбасс, Забайкальский край и Пензенская область, где в среднем употребление алкогольной продукции снизилось на 2 литра с начала текущего года. В результате по итогам ноября оно составило 8,3 литра, 9 литров и 10,6 литра соответственно. На девятом месте расположились Московская область и Хакасия, жители которых с начала года стали пить на 1,9 литра меньше. Десятку замкнули Оренбургская, Тюменская, Липецкая и Курская области со снижением на 1,7 литра. В то же время в Москве потребление алкогольной продукции уменьшилось на 0,7 литра, в Санкт-Петербурге - на 0,8 литра, Новосибирской области - на 0,2 литра.

