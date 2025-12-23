https://1prime.ru/20251223/pravitelstvo-865826479.html

Правительство направит 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

2025-12-23T09:09+0300

2025-12-23T09:09+0300

2025-12-23T09:09+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 700 миллионов рублей на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилья в Архангельской и Тульской областях и в Хабаровской крае, сообщили в российском кабмине. "Архангельская и Тульская области, а также Хабаровский край суммарно получат более 700 миллионов рублей на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. По информации правительства, Архангельская и Тульская области получат свыше 137 миллионов рублей рублей каждая, Хабаровский край - 427,2 миллиона рублей. Финансирование будет перечисляться на основании соглашений, которые указанные регионы заключат с Минстроем. В кабмине добавили, что работа ведется в рамках федерального проекта "Жилье", который является частью национального проекта "Инфраструктура для жизни", его реализация в 2025-2030 годах позволит переселить более 333 тысяч человек из аварийного жилья.

