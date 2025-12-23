Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья - 23.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья
Правительство направит 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья - 23.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья
Правительство РФ направит свыше 700 миллионов рублей на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилья в Архангельской и Тульской областях и в... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T09:09+0300
2025-12-23T09:09+0300
бизнес
недвижимость
тульская область
хабаровский край
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_34c12f4871bf06f0c6873aaeafd7bb08.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 700 миллионов рублей на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилья в Архангельской и Тульской областях и в Хабаровской крае, сообщили в российском кабмине. "Архангельская и Тульская области, а также Хабаровский край суммарно получат более 700 миллионов рублей на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. По информации правительства, Архангельская и Тульская области получат свыше 137 миллионов рублей рублей каждая, Хабаровский край - 427,2 миллиона рублей. Финансирование будет перечисляться на основании соглашений, которые указанные регионы заключат с Минстроем. В кабмине добавили, что работа ведется в рамках федерального проекта "Жилье", который является частью национального проекта "Инфраструктура для жизни", его реализация в 2025-2030 годах позволит переселить более 333 тысяч человек из аварийного жилья.
тульская область
хабаровский край
рф
бизнес, недвижимость, тульская область, хабаровский край, рф, михаил мишустин
Бизнес, Недвижимость, Тульская область, Хабаровский край, РФ, Михаил Мишустин
09:09 23.12.2025
 
Правительство направит 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Правительство направит 700 млн рублей на переселение жителей аварийных домов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 700 миллионов рублей на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилья в Архангельской и Тульской областях и в Хабаровской крае, сообщили в российском кабмине.
"Архангельская и Тульская области, а также Хабаровский край суммарно получат более 700 миллионов рублей на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
По информации правительства, Архангельская и Тульская области получат свыше 137 миллионов рублей рублей каждая, Хабаровский край - 427,2 миллиона рублей. Финансирование будет перечисляться на основании соглашений, которые указанные регионы заключат с Минстроем.
В кабмине добавили, что работа ведется в рамках федерального проекта "Жилье", который является частью национального проекта "Инфраструктура для жизни", его реализация в 2025-2030 годах позволит переселить более 333 тысяч человек из аварийного жилья.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
21 декабря, 10:37
 
БизнесНедвижимостьТульская областьХабаровский крайРФМихаил Мишустин
 
 
