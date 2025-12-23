Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров
2025-12-23T10:59+0300
2025-12-23T10:59+0300
бизнес
финансы
михаил мишустин
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда кабмина выделено более 2 миллиардов рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что средства пойдут на субсидирование кредитов предприятиям несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки. Принятое решение направлено на поддержку и развитие экспортно ориентированных производств, позволит увеличить объем поставок российской промышленной продукции на внешние рынки, заключили в кабмине.
2025
бизнес, финансы, михаил мишустин
Бизнес, Финансы, Михаил Мишустин
10:59 23.12.2025
 
Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров

Правительство направит более 2 млрд рублей на поддержку льготного кредитования экспортеров

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Здание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда кабмина выделено более 2 миллиардов рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что средства пойдут на субсидирование кредитов предприятиям несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки.
Принятое решение направлено на поддержку и развитие экспортно ориентированных производств, позволит увеличить объем поставок российской промышленной продукции на внешние рынки, заключили в кабмине.
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями
Вчера, 11:55
 
БизнесФинансыМихаил Мишустин
 
 
