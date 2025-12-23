https://1prime.ru/20251223/pravitelstvo-865829479.html
Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров
Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров - 23.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров
Правительство России направит более 2 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров, сообщила во вторник пресс-служба... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T10:59+0300
2025-12-23T10:59+0300
2025-12-23T10:59+0300
бизнес
финансы
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда кабмина выделено более 2 миллиардов рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что средства пойдут на субсидирование кредитов предприятиям несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки. Принятое решение направлено на поддержку и развитие экспортно ориентированных производств, позволит увеличить объем поставок российской промышленной продукции на внешние рынки, заключили в кабмине.
https://1prime.ru/20251222/pravitelstvo-865796014.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6fd62f7f95a999bbeaf493f8cbcb502.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, михаил мишустин
Бизнес, Финансы, Михаил Мишустин
Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров
Правительство направит более 2 млрд рублей на поддержку льготного кредитования экспортеров