https://1prime.ru/20251223/pravitelstvo-865829479.html

Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров

Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров - 23.12.2025, ПРАЙМ

Правительство направит два миллиарда рублей на поддержку экспортеров

Правительство России направит более 2 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров, сообщила во вторник пресс-служба... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T10:59+0300

2025-12-23T10:59+0300

2025-12-23T10:59+0300

бизнес

финансы

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда кабмина выделено более 2 миллиардов рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что средства пойдут на субсидирование кредитов предприятиям несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки. Принятое решение направлено на поддержку и развитие экспортно ориентированных производств, позволит увеличить объем поставок российской промышленной продукции на внешние рынки, заключили в кабмине.

https://1prime.ru/20251222/pravitelstvo-865796014.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, михаил мишустин