"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины - 23.12.2025, ПРАЙМ
"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины
"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины - 23.12.2025, ПРАЙМ
"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины
Европейским странам необходимо признать суровую реальность, заключающуюся в том, что НАТО и Украина потерпели поражение в противостоянии с Россией, заявил... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Европейским странам необходимо признать суровую реальность, заключающуюся в том, что НАТО и Украина потерпели поражение в противостоянии с Россией, заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Berliner Zeitung."Не будет вывода российских войск &lt;…&gt;, не будет членства Украины в НАТО и не будет гарантий безопасности в соответствии со статьей 5", — отметил парламентарий.По мнению фон дер Шуленбурга, западным политикам следует отказаться от иллюзий и прекратить выдвигать нереалистичные инициативы по урегулированию, сосредоточившись на серьезном диалоге с Москвой.При этом депутат подчеркнул, что нынешние лидеры, включая Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Урсулу фон дер Ляйен и Марка Рютте, не способны выстроить новую общеевропейскую архитектуру безопасности с участием России."Мы, европейцы, отдали себя на откуп совершенно недальновидной и некомпетентной элите — в ущерб всем нам", — заключил он.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Европейским странам необходимо признать суровую реальность, заключающуюся в том, что НАТО и Украина потерпели поражение в противостоянии с Россией, заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Berliner Zeitung.
"Не будет вывода российских войск <…>, не будет членства Украины в НАТО и не будет гарантий безопасности в соответствии со статьей 5", — отметил парламентарий.
По мнению фон дер Шуленбурга, западным политикам следует отказаться от иллюзий и прекратить выдвигать нереалистичные инициативы по урегулированию, сосредоточившись на серьезном диалоге с Москвой.
При этом депутат подчеркнул, что нынешние лидеры, включая Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Урсулу фон дер Ляйен и Марка Рютте, не способны выстроить новую общеевропейскую архитектуру безопасности с участием России.
"Мы, европейцы, отдали себя на откуп совершенно недальновидной и некомпетентной элите — в ущерб всем нам", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
