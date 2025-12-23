https://1prime.ru/20251223/proval-865852897.html

"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины

"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины - 23.12.2025, ПРАЙМ

"В ущерб всем". В Европе признали провал НАТО из-за Украины

Европейским странам необходимо признать суровую реальность, заключающуюся в том, что НАТО и Украина потерпели поражение в противостоянии с Россией, заявил... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T23:14+0300

2025-12-23T23:14+0300

2025-12-23T23:14+0300

украина

европа

германия

эммануэль макрон

фридрих мерц

нато

оон

кир стармер

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Европейским странам необходимо признать суровую реальность, заключающуюся в том, что НАТО и Украина потерпели поражение в противостоянии с Россией, заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Berliner Zeitung."Не будет вывода российских войск <…>, не будет членства Украины в НАТО и не будет гарантий безопасности в соответствии со статьей 5", — отметил парламентарий.По мнению фон дер Шуленбурга, западным политикам следует отказаться от иллюзий и прекратить выдвигать нереалистичные инициативы по урегулированию, сосредоточившись на серьезном диалоге с Москвой.При этом депутат подчеркнул, что нынешние лидеры, включая Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Урсулу фон дер Ляйен и Марка Рютте, не способны выстроить новую общеевропейскую архитектуру безопасности с участием России."Мы, европейцы, отдали себя на откуп совершенно недальновидной и некомпетентной элите — в ущерб всем нам", — заключил он.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

https://1prime.ru/20251223/ukraina-865847476.html

https://1prime.ru/20251223/nato-865821752.html

украина

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, оон, кир стармер, в мире