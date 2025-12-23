Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине - 23.12.2025
https://1prime.ru/20251223/putin-865829098.html
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине - 23.12.2025, ПРАЙМ
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине
Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt. | 23.12.2025
2025-12-23T10:35+0300
2025-12-23T10:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt."Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", — говорится в публикации. Депутат добавил, что Европа должна говорить единым голосом.Президент России 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.Путин также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
10:35 23.12.2025
 
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине

Депутат бундестага Хоффманн призвал Европу к переговорам с Путиным

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt.
"Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что Европа должна говорить единым голосом.

Президент России 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.

Путин также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
