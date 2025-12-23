https://1prime.ru/20251223/putin-865829098.html
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине - 23.12.2025, ПРАЙМ
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине
23.12.2025
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt."Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", — говорится в публикации. Депутат добавил, что Европа должна говорить единым голосом.Президент России 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.Путин также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине
Депутат бундестага Хоффманн призвал Европу к переговорам с Путиным
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt.
"Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что Европа должна говорить единым голосом.
Президент России 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.
Путин также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
