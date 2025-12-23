https://1prime.ru/20251223/putin-865829098.html

В бундестаге сделали громкое заявление о Путине

В бундестаге сделали громкое заявление о Путине - 23.12.2025, ПРАЙМ

В бундестаге сделали громкое заявление о Путине

Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T10:35+0300

2025-12-23T10:35+0300

2025-12-23T10:35+0300

европа

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt."Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", — говорится в публикации. Депутат добавил, что Европа должна говорить единым голосом.Президент России 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.Путин также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.

https://1prime.ru/20251222/vens-865795553.html

https://1prime.ru/20251221/zelenskiy-865765666.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, владимир путин, россия