https://1prime.ru/20251223/putin-865835935.html

Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине

Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине - 23.12.2025, ПРАЙМ

Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине

Берлин сдержанно отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным,... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T13:47+0300

2025-12-23T13:47+0300

2025-12-23T13:47+0300

берлин

эммануэль макрон

владимир путин

фридрих мерц

франция

фрг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Берлин сдержанно отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В свою очередь, заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

https://1prime.ru/20251223/putin-865829098.html

https://1prime.ru/20251222/makron-865790701.html

берлин

франция

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

берлин, эммануэль макрон, владимир путин, фридрих мерц, франция, фрг