https://1prime.ru/20251223/putin-865835935.html
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине - 23.12.2025, ПРАЙМ
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине
Берлин сдержанно отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T13:47+0300
2025-12-23T13:47+0300
2025-12-23T13:47+0300
берлин
эммануэль макрон
владимир путин
фридрих мерц
франция
фрг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Берлин сдержанно отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В свою очередь, заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20251223/putin-865829098.html
https://1prime.ru/20251222/makron-865790701.html
берлин
франция
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин, эммануэль макрон, владимир путин, фридрих мерц, франция, фрг
Берлин, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Фридрих Мерц, ФРАНЦИЯ, ФРГ
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине
SZ: Берлин сдержанно отреагировал на планы Макрона поговорить с Путиным