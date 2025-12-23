Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/putin-865835935.html
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине - 23.12.2025, ПРАЙМ
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине
Берлин сдержанно отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T13:47+0300
2025-12-23T13:47+0300
берлин
эммануэль макрон
владимир путин
фридрих мерц
франция
фрг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Берлин сдержанно отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В свою очередь, заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20251223/putin-865829098.html
https://1prime.ru/20251222/makron-865790701.html
берлин
франция
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
берлин, эммануэль макрон, владимир путин, фридрих мерц, франция, фрг
Берлин, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Фридрих Мерц, ФРАНЦИЯ, ФРГ
13:47 23.12.2025
 
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине

SZ: Берлин сдержанно отреагировал на планы Макрона поговорить с Путиным

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Берлин сдержанно отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.
Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
В бундестаге сделали громкое заявление о Путине
10:35
В свою очередь, заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.

В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:44
 
БерлинЭммануэль МакронВладимир ПутинФридрих МерцФРАНЦИЯФРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала