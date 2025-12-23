https://1prime.ru/20251223/putin-865836424.html
Путин принял в Кремле генерального прокурора Гуцана
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле генерального прокурора РФ Александра Гуцана. Это первая встреча президента с Гуцаном с момента назначения последнего на должность главы надзорного ведомства в сентябре. Гуцан ранее занимал должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
