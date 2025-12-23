Запорожская АЭС намерена получить лицензии на эксплуатацию блоков №2-6

https://1prime.ru/20251223/rosenergoatom-865844702.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию блоков №№2-6, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Получение лицензий на энергоблоки №2-6 запланировано на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении. Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1.

