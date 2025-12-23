Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
Запорожская АЭС намерена получить лицензии на эксплуатацию блоков №2-6
Запорожская АЭС намерена получить лицензии на эксплуатацию блоков №2-6 - 23.12.2025, ПРАЙМ
Запорожская АЭС намерена получить лицензии на эксплуатацию блоков №2-6
Запорожская АЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию блоков №№2-6, сообщил концерн "Росэнергоатом". | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T16:55+0300
2025-12-23T16:55+0300
энергетика
ростехнадзор
росэнергоатом
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию блоков №№2-6, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Получение лицензий на энергоблоки №2-6 запланировано на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении. Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1.
https://1prime.ru/20251223/zaes-865844307.html
ростехнадзор, росэнергоатом, запорожская аэс
Энергетика, Ростехнадзор, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
16:55 23.12.2025
 
Запорожская АЭС намерена получить лицензии на эксплуатацию блоков №2-6

ЗАЭС намерена в 2026-2027 годах получить лицензии на эксплуатацию блоков №2-6

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию блоков №№2-6, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"Получение лицензий на энергоблоки №2-6 запланировано на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1.
Капитальный ремонт блоков Запорожской АЭС запланирован на 2026 год
16:45
 
Энергетика Ростехнадзор Росэнергоатом Запорожская АЭС
 
 
