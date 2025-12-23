https://1prime.ru/20251223/rospatent-865835474.html

Jack Daniel's оспаривает решение Роспатента по бутылкам Steersman

МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Американский производитель виски Jack Daniel's в Суде по интеллектуальным правам оспаривает решения Роспатента, отказавшегося аннулировать объемные товарные знаки подмосковного ООО "Стеллар спиритс и ботлинг" в виде бутылок с квадратным дном, в которые разливается российский виски Steersman, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Два своих товарных знака – в виде прозрачной бутылки с квадратным дном и в виде такой же бутылки с этикеткой Steersman – российское предприятие зарегистрировало в 2024 году для единственного товара "виски". Американская компания направила в Роспатент возражения и, ссылаясь на то, что новые бренды копируют внешний вид ее бутылок, попросила регистрацию аннулировать. Объемные товарные знаки Jack Daniel's были зарегистрированы в России в 2011 и 2015 годах. "Важнейшим источником для идентификации виски Jack Daniel's наряду с названием и этикеткой является широко известная форма бутылок с квадратным сечением, в которые он разливается с 1897 года", - указал американский производитель в возражении. Роспатент, рассмотрев обращение Jack Daniel's, согласился, однако, с доводами ООО "Стеллар спиритс и ботлинг", заявившего, что доминирующее положение занимает элемент Steersman и именно по названию потребитель выбирает напиток, а у товарных знаков есть различие в форме и цветовой гамме. Кроме того, отметил российский производитель, продукция Jack Daniel's "относится к категории элитных алкогольных напитков, так как стоимость одной бутылки составляет 2400 рублей (сегмент премиум, суперпремиум), в то время как товары правообладателя стоят ориентировочно 750-800 рублей (сегмент стандарт), в связи с чем у данных товаров разные потребители". Как отметил Роспатент, "сравниваемые знаки не являются сходными, что исключает вероятность смешения товаров, маркированных упомянутыми знаками в гражданском обороте". Заявления Jack Daniel's Properties, в которых оспариваются два решения ведомства, поступили в суд 22 декабря, к рассмотрению они еще не приняты.

