Toyota зарегистрировала три товарных знака в России
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России - 23.12.2025, ПРАЙМ
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России
Компания Toyota зарегистрировала три товарных знака в России - Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T21:24+0300
2025-12-23T21:24+0300
2025-12-23T21:24+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Компания Toyota зарегистрировала три товарных знака в России - Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в марте 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в декабре 2025 года. Теперь компания может заниматься продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России
Роспатент: компания Toyota зарегистрировала три товарных знака в России