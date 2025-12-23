https://1prime.ru/20251223/rospatent-865851825.html

Toyota зарегистрировала три товарных знака в России

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Компания Toyota зарегистрировала три товарных знака в России - Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в марте 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в декабре 2025 года. Теперь компания может заниматься продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

