Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей
2025-12-23T16:27+0300
сельское хозяйство
россия
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865177385_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_846977f8828d6f7f337aeeafa49f2932.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей, сообщил Россельхознадзор. "За истекший период 2025 года экспорт основных видов овощных культур составил 337,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт продовольственного картофеля составил 182 тысячи тонн, корнеплодов – 53,1 тысячи тонн, лука и чеснока - 36,2 тысячи тонн, огурцов - 24 тысяч тонн, томатов – 13,4 тысячи тонн, капусты – 11,6 тысячи тонн. Для поддержания имиджа страны как надежного экспортера Россельхознадзором обеспечивается соответствие растительной продукции требованиям импортирующих стран, добавляет ведомство.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей, сообщил
Россельхознадзор.
"За истекший период 2025 года экспорт основных видов овощных культур составил 337,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт продовольственного картофеля составил 182 тысячи тонн, корнеплодов – 53,1 тысячи тонн, лука и чеснока - 36,2 тысячи тонн, огурцов - 24 тысяч тонн, томатов – 13,4 тысячи тонн, капусты – 11,6 тысячи тонн.
Для поддержания имиджа страны как надежного экспортера Россельхознадзором
обеспечивается соответствие растительной продукции требованиям импортирующих стран, добавляет ведомство.
