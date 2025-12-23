https://1prime.ru/20251223/rosselkhoznadzor-865843571.html

Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей

2025-12-23T16:27+0300

сельское хозяйство

россия

россельхознадзор

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей, сообщил Россельхознадзор. "За истекший период 2025 года экспорт основных видов овощных культур составил 337,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт продовольственного картофеля составил 182 тысячи тонн, корнеплодов – 53,1 тысячи тонн, лука и чеснока - 36,2 тысячи тонн, огурцов - 24 тысяч тонн, томатов – 13,4 тысячи тонн, капусты – 11,6 тысячи тонн. Для поддержания имиджа страны как надежного экспортера Россельхознадзором обеспечивается соответствие растительной продукции требованиям импортирующих стран, добавляет ведомство.

