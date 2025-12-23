Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей - 23.12.2025
Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей
Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей - 23.12.2025, ПРАЙМ
Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей
Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей, сообщил Россельхознадзор. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T16:27+0300
2025-12-23T16:27+0300
сельское хозяйство
россия
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865177385_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_846977f8828d6f7f337aeeafa49f2932.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей, сообщил Россельхознадзор. "За истекший период 2025 года экспорт основных видов овощных культур составил 337,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт продовольственного картофеля составил 182 тысячи тонн, корнеплодов – 53,1 тысячи тонн, лука и чеснока - 36,2 тысячи тонн, огурцов - 24 тысяч тонн, томатов – 13,4 тысячи тонн, капусты – 11,6 тысячи тонн. Для поддержания имиджа страны как надежного экспортера Россельхознадзором обеспечивается соответствие растительной продукции требованиям импортирующих стран, добавляет ведомство.
https://1prime.ru/20251219/poshlina-865734449.html
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865177385_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b5ba24d2a1665af0420fdee3d20663cf.jpg
1920
1920
true
сельское хозяйство, россия, россельхознадзор
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Россельхознадзор
16:27 23.12.2025
 
Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей

Россельхознадзор: Россия с начала года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОвощной рынок
Овощной рынок - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Овощной рынок. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей, сообщил Россельхознадзор.
"За истекший период 2025 года экспорт основных видов овощных культур составил 337,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт продовольственного картофеля составил 182 тысячи тонн, корнеплодов – 53,1 тысячи тонн, лука и чеснока - 36,2 тысячи тонн, огурцов - 24 тысяч тонн, томатов – 13,4 тысячи тонн, капусты – 11,6 тысячи тонн.
Для поддержания имиджа страны как надежного экспортера Россельхознадзором обеспечивается соответствие растительной продукции требованиям импортирующих стран, добавляет ведомство.
19 декабря, 22:50
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРоссельхознадзор
 
 
