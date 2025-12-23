https://1prime.ru/20251223/rossija-865819051.html
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20%
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20% - 23.12.2025, ПРАЙМ
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20%
Доля интернет-продаж в розничной торговле в России может приблизиться к 20% в 2025 году против около 15% в 2024 году, говорится в аналитическом комментарии... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T00:18+0300
2025-12-23T00:18+0300
2025-12-23T00:18+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865819051.jpg?1766438303
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля интернет-продаж в розничной торговле в России может приблизиться к 20% в 2025 году против около 15% в 2024 году, говорится в аналитическом комментарии кредитного рейтингового агентства НКР.
"Онлайн-канал остается ключевым источником структурного роста. Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла с однозначных значений в начале 2020-х годов до около 15% в 2024 году и, по оценкам НКР, может приблизиться к 20% в 2025 году", - говорится в исследовании.
Отмечается, что основной вклад в рост продаж в интернете вносит непродовольственный сегмент благодаря высокой стандартизируемости ассортимента и относительно низким логистическим барьерам.
"Маркетплейсы де-факто формируют стандарты онлайн-торговли непродовольственными товарами и оказывают системное давление на офлайн-ритейл и по трафику, и по интенсивности маркетинговой активности, и по маржинальности", - уточняют в агентстве.
По словам аналитиков, онлайн-направление крупнейших ритейлеров по масштабам остается существенно меньше маркетплейсов, особенно в непродовольственном сегменте. Также в ряде непродовольственных категорий наблюдается переток спроса из офлайна в онлайн, что ограничивает потенциал роста привычных форматов, прежде всего гипермаркетов.
"Дополнительным фактором усиления позиций маркетплейсов является масштабируемость платформенных бизнес-моделей (реклама, финтех, логистика) и развитая сеть пунктов выдачи заказов. По нашим оценкам, их совокупное количество в России приближается к 200 тысячам, что сопоставимо с числом магазинов крупнейших сетевых ритейлеров, а в ряде регионов превышает его", - уточняется в исследовании.
По прогнозу НКР, в ближайшей перспективе продажи части продовольственных товаров, в частности напитков и бакалейных товаров, могут смещаться в сторону маркетплейсов. При этом в продовольственной рознице наиболее вероятно сосуществование маркетплейсов и ритейлеров.
"Пока же в продуктовом ритейле офлайн-форматы сохраняют устойчивые позиции, особенно в категориях скоропортящихся товаров. В то же время увеличение выручки крупнейших продуктовых сетей в последние годы во многом обеспечивается инфляционным ростом среднего чека и расширением торговой сети, а поток покупателей прибавляется незначительно", - указывают аналитики.
Они поясняют, что в настоящее время доля продаж в интернете у сетей остается на уровне 5-7% выручки, что отражает как логистические ограничения, так и сохраняющиеся потребительские предпочтения в пользу покупок свежих продуктов в обычных магазинах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20%
НКР: доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20% в 2025 году
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля интернет-продаж в розничной торговле в России может приблизиться к 20% в 2025 году против около 15% в 2024 году, говорится в аналитическом комментарии кредитного рейтингового агентства НКР.
"Онлайн-канал остается ключевым источником структурного роста. Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла с однозначных значений в начале 2020-х годов до около 15% в 2024 году и, по оценкам НКР, может приблизиться к 20% в 2025 году", - говорится в исследовании.
Отмечается, что основной вклад в рост продаж в интернете вносит непродовольственный сегмент благодаря высокой стандартизируемости ассортимента и относительно низким логистическим барьерам.
"Маркетплейсы де-факто формируют стандарты онлайн-торговли непродовольственными товарами и оказывают системное давление на офлайн-ритейл и по трафику, и по интенсивности маркетинговой активности, и по маржинальности", - уточняют в агентстве.
По словам аналитиков, онлайн-направление крупнейших ритейлеров по масштабам остается существенно меньше маркетплейсов, особенно в непродовольственном сегменте. Также в ряде непродовольственных категорий наблюдается переток спроса из офлайна в онлайн, что ограничивает потенциал роста привычных форматов, прежде всего гипермаркетов.
"Дополнительным фактором усиления позиций маркетплейсов является масштабируемость платформенных бизнес-моделей (реклама, финтех, логистика) и развитая сеть пунктов выдачи заказов. По нашим оценкам, их совокупное количество в России приближается к 200 тысячам, что сопоставимо с числом магазинов крупнейших сетевых ритейлеров, а в ряде регионов превышает его", - уточняется в исследовании.
По прогнозу НКР, в ближайшей перспективе продажи части продовольственных товаров, в частности напитков и бакалейных товаров, могут смещаться в сторону маркетплейсов. При этом в продовольственной рознице наиболее вероятно сосуществование маркетплейсов и ритейлеров.
"Пока же в продуктовом ритейле офлайн-форматы сохраняют устойчивые позиции, особенно в категориях скоропортящихся товаров. В то же время увеличение выручки крупнейших продуктовых сетей в последние годы во многом обеспечивается инфляционным ростом среднего чека и расширением торговой сети, а поток покупателей прибавляется незначительно", - указывают аналитики.
Они поясняют, что в настоящее время доля продаж в интернете у сетей остается на уровне 5-7% выручки, что отражает как логистические ограничения, так и сохраняющиеся потребительские предпочтения в пользу покупок свежих продуктов в обычных магазинах.