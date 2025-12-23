Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20% - 23.12.2025, ПРАЙМ
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20%
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20%
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля интернет-продаж в розничной торговле в России может приблизиться к 20% в 2025 году против около 15% в 2024 году, говорится в аналитическом комментарии кредитного рейтингового агентства НКР. "Онлайн-канал остается ключевым источником структурного роста. Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла с однозначных значений в начале 2020-х годов до около 15% в 2024 году и, по оценкам НКР, может приблизиться к 20% в 2025 году", - говорится в исследовании. Отмечается, что основной вклад в рост продаж в интернете вносит непродовольственный сегмент благодаря высокой стандартизируемости ассортимента и относительно низким логистическим барьерам. "Маркетплейсы де-факто формируют стандарты онлайн-торговли непродовольственными товарами и оказывают системное давление на офлайн-ритейл и по трафику, и по интенсивности маркетинговой активности, и по маржинальности", - уточняют в агентстве. По словам аналитиков, онлайн-направление крупнейших ритейлеров по масштабам остается существенно меньше маркетплейсов, особенно в непродовольственном сегменте. Также в ряде непродовольственных категорий наблюдается переток спроса из офлайна в онлайн, что ограничивает потенциал роста привычных форматов, прежде всего гипермаркетов. "Дополнительным фактором усиления позиций маркетплейсов является масштабируемость платформенных бизнес-моделей (реклама, финтех, логистика) и развитая сеть пунктов выдачи заказов. По нашим оценкам, их совокупное количество в России приближается к 200 тысячам, что сопоставимо с числом магазинов крупнейших сетевых ритейлеров, а в ряде регионов превышает его", - уточняется в исследовании. По прогнозу НКР, в ближайшей перспективе продажи части продовольственных товаров, в частности напитков и бакалейных товаров, могут смещаться в сторону маркетплейсов. При этом в продовольственной рознице наиболее вероятно сосуществование маркетплейсов и ритейлеров. "Пока же в продуктовом ритейле офлайн-форматы сохраняют устойчивые позиции, особенно в категориях скоропортящихся товаров. В то же время увеличение выручки крупнейших продуктовых сетей в последние годы во многом обеспечивается инфляционным ростом среднего чека и расширением торговой сети, а поток покупателей прибавляется незначительно", - указывают аналитики. Они поясняют, что в настоящее время доля продаж в интернете у сетей остается на уровне 5-7% выручки, что отражает как логистические ограничения, так и сохраняющиеся потребительские предпочтения в пользу покупок свежих продуктов в обычных магазинах.
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
00:18 23.12.2025
 
В России доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20%

НКР: доля интернет-продаж в розничной торговле может приблизиться к 20% в 2025 году

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля интернет-продаж в розничной торговле в России может приблизиться к 20% в 2025 году против около 15% в 2024 году, говорится в аналитическом комментарии кредитного рейтингового агентства НКР.
"Онлайн-канал остается ключевым источником структурного роста. Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла с однозначных значений в начале 2020-х годов до около 15% в 2024 году и, по оценкам НКР, может приблизиться к 20% в 2025 году", - говорится в исследовании.
Отмечается, что основной вклад в рост продаж в интернете вносит непродовольственный сегмент благодаря высокой стандартизируемости ассортимента и относительно низким логистическим барьерам.
"Маркетплейсы де-факто формируют стандарты онлайн-торговли непродовольственными товарами и оказывают системное давление на офлайн-ритейл и по трафику, и по интенсивности маркетинговой активности, и по маржинальности", - уточняют в агентстве.
По словам аналитиков, онлайн-направление крупнейших ритейлеров по масштабам остается существенно меньше маркетплейсов, особенно в непродовольственном сегменте. Также в ряде непродовольственных категорий наблюдается переток спроса из офлайна в онлайн, что ограничивает потенциал роста привычных форматов, прежде всего гипермаркетов.
"Дополнительным фактором усиления позиций маркетплейсов является масштабируемость платформенных бизнес-моделей (реклама, финтех, логистика) и развитая сеть пунктов выдачи заказов. По нашим оценкам, их совокупное количество в России приближается к 200 тысячам, что сопоставимо с числом магазинов крупнейших сетевых ритейлеров, а в ряде регионов превышает его", - уточняется в исследовании.
По прогнозу НКР, в ближайшей перспективе продажи части продовольственных товаров, в частности напитков и бакалейных товаров, могут смещаться в сторону маркетплейсов. При этом в продовольственной рознице наиболее вероятно сосуществование маркетплейсов и ритейлеров.
"Пока же в продуктовом ритейле офлайн-форматы сохраняют устойчивые позиции, особенно в категориях скоропортящихся товаров. В то же время увеличение выручки крупнейших продуктовых сетей в последние годы во многом обеспечивается инфляционным ростом среднего чека и расширением торговой сети, а поток покупателей прибавляется незначительно", - указывают аналитики.
Они поясняют, что в настоящее время доля продаж в интернете у сетей остается на уровне 5-7% выручки, что отражает как логистические ограничения, так и сохраняющиеся потребительские предпочтения в пользу покупок свежих продуктов в обычных магазинах.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
