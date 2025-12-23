В России рассказали о новой ставке НДС

https://1prime.ru/20251223/rossija-865820233.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Новая ставка НДС 22% в 2026 году отобразится в кассовых чеках: в обязательных реквизитах должны отражаться НДС по новой ставке для облагаемых операций и расчетная ставка для авансов и частичных предоплат, рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. "В обязательных реквизитах должен отражаться НДС по новой ставке 22% для облагаемых операций, а также расчетная ставка 22/122 для авансов и частичных предоплат", - сказала Мемрук. Новая ставка НДС в размере 22% начинает действовать с 2026 года, напомнили ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Там отметили, что необходимые обновления для ее отображения в чеках пока дорабатываются, поэтому по расчетам, совершенным с 1 января до обновления контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного обеспечения (ПО), ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков с новой ставкой этого налога. "До установки обновлений программного обеспечения ККТ допускается пробивать чеки со "старыми" значениями ставки (20% / 20/120), если касса объективно еще не настроена показывать 22%. При этом требования по расчету НДС в учете и декларации уже должны выполняться с учетом ставки 22%", - отметила Мемрук. В ФНС ранее рассказали, в каких случаях указание в кассовом чеке прежней ставки НДС 20% с 1 января 2026 года допустимо. В частности, речь идет о таких ситуациях, как возврат товара с 1 января при его реализации до 2026 года; формирование кассового чека коррекции с 1 января по расчету, совершенному до 2026 года; получение предоплаты за товар до 2026 года, а товар был реализован после 1 января; предмет расчета был передан до 2026 года без оплаты, а оплата была произведена после 1 января. Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

