Россия и Индонезия могут усилить сотрудничество мусульманских общин

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия могут усилить сотрудничество мусульманских общин, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин. Делегация партии "Голкар" посетила Россию ранее в этом году. Во время визита состоялась встреча Нгабалина с заместителем главы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу, муфтией Московской области Рушаном Аббясовым. "Встреча с заместителем муфтия России Рушаном Хазратом Аббясовым оказалась весьма познавательной. Он подробно рассказал о том, как мусульмане в современной России имеют пространство, возможности и значимую роль в обществе при руководстве президента Владимира Путина. Как профессор, специализирующийся на вопросах религиозной умеренности, я вижу большие перспективы для сотрудничества в области образования, подготовки кадров и укрепления принципов умеренного ислама между мусульманскими общинами Индонезии и России", - отметил индонезийский политик в беседе с агентством. Нгабалин также подчеркнул, что надеется на реализацию планов по наращиванию сотрудничества мусульманских общин России и Индонезии в ближайшее время. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

