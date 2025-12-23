https://1prime.ru/20251223/rossija-865823463.html

В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия

В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия - 23.12.2025, ПРАЙМ

В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия

Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T07:33+0300

2025-12-23T07:33+0300

2025-12-23T08:15+0300

экономика

недвижимость

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77141/87/771418772_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c35865043dfa0f725f061f65dcc5206f.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. До 2045 года привести в удовлетворительное состояние планируется не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия через вовлечение их в хозяйственный оборот. Это значит, что такие объекты будут активнее вовлекать в экономическую деятельность, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в их восстановление, а использование таких объектов приносило бы прибыль. В документах отмечено, что сейчас проведение мероприятий по реставрации и вовлечению в хозоборот объектов культурного наследия сильно усложнено для инвесторов, участвующих в сохранении таких объектов. На их реставрацию при этом требуются значительные средства. Согласно проведенным оценкам, сейчас из почти 14 тысяч объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, только 2,8 тысячи имеют привлекательность для инвесторов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия