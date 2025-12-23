https://1prime.ru/20251223/rossija-865823463.html
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия - 23.12.2025, ПРАЙМ
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия
Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T07:33+0300
2025-12-23T07:33+0300
2025-12-23T08:15+0300
экономика
недвижимость
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77141/87/771418772_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c35865043dfa0f725f061f65dcc5206f.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. До 2045 года привести в удовлетворительное состояние планируется не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия через вовлечение их в хозяйственный оборот. Это значит, что такие объекты будут активнее вовлекать в экономическую деятельность, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в их восстановление, а использование таких объектов приносило бы прибыль. В документах отмечено, что сейчас проведение мероприятий по реставрации и вовлечению в хозоборот объектов культурного наследия сильно усложнено для инвесторов, участвующих в сохранении таких объектов. На их реставрацию при этом требуются значительные средства. Согласно проведенным оценкам, сейчас из почти 14 тысяч объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, только 2,8 тысячи имеют привлекательность для инвесторов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77141/87/771418772_100:0:1500:1050_1920x0_80_0_0_fbd4075688f4c7201ba203ec58187db9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, россия
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия
Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить к 2045 году
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
До 2045 года привести в удовлетворительное состояние планируется не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия через вовлечение их в хозяйственный оборот.
Это значит, что такие объекты будут активнее вовлекать в экономическую деятельность, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в их восстановление, а использование таких объектов приносило бы прибыль.
В документах отмечено, что сейчас проведение мероприятий по реставрации и вовлечению в хозоборот объектов культурного наследия сильно усложнено для инвесторов, участвующих в сохранении таких объектов. На их реставрацию при этом требуются значительные средства.
Согласно проведенным оценкам, сейчас из почти 14 тысяч объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, только 2,8 тысячи имеют привлекательность для инвесторов.