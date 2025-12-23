Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия - 23.12.2025
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия - 23.12.2025, ПРАЙМ
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия
Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. До 2045 года привести в удовлетворительное состояние планируется не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия через вовлечение их в хозяйственный оборот. Это значит, что такие объекты будут активнее вовлекать в экономическую деятельность, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в их восстановление, а использование таких объектов приносило бы прибыль. В документах отмечено, что сейчас проведение мероприятий по реставрации и вовлечению в хозоборот объектов культурного наследия сильно усложнено для инвесторов, участвующих в сохранении таких объектов. На их реставрацию при этом требуются значительные средства. Согласно проведенным оценкам, сейчас из почти 14 тысяч объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, только 2,8 тысячи имеют привлекательность для инвесторов.
недвижимость, россия
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ
07:33 23.12.2025 (обновлено: 08:15 23.12.2025)
 
В России восстановят несколько тысяч объектов культурного наследия

Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить к 2045 году

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия в России хотят восстановить через инвесторов к 2045 году, следует из планов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
До 2045 года привести в удовлетворительное состояние планируется не менее 1,8 тысячи объектов культурного наследия через вовлечение их в хозяйственный оборот.
Это значит, что такие объекты будут активнее вовлекать в экономическую деятельность, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в их восстановление, а использование таких объектов приносило бы прибыль.
В документах отмечено, что сейчас проведение мероприятий по реставрации и вовлечению в хозоборот объектов культурного наследия сильно усложнено для инвесторов, участвующих в сохранении таких объектов. На их реставрацию при этом требуются значительные средства.
Согласно проведенным оценкам, сейчас из почти 14 тысяч объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, только 2,8 тысячи имеют привлекательность для инвесторов.
 
