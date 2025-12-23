Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль продолжил укрепление к юаню на Московской бирже - 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника продолжил укрепление к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 2 копейки - до 11,11 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 0,4% - до 61,82 доллара за баррель. Укрепление продолжается Юань снизился на 0,16 %. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,07 – 11,18 рубля. "Российская валюта сегодня укреплялась: доллар у 78,2, юань тяготеет к 11. Более сильная динамика рубля по отношению к доллару объясняется ослаблением "американца" на международной арене, индекс DXY упал до минимальных значений с октября у 97,5 пункта. Пока рубль получает дополнительную поддержку от приближения фискальных платежей", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Не следует забывать и о ежедневной продаже валюты в рамках бюджетного правила, превышающей 15 миллиардов в рублевом эквиваленте, отметил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта укрепилась за день также к доллару и евро. Выросшие относительно прошлой недели цены на нефть и фактор налогового периода могут в моменте оказывать поддержку рублю", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогноз "Тем не менее смена направления курса возможна со дня на день. Влияние налогового периода постепенно ослабеет, параллельно с этим будет увеличиваться предновогодний спрос, в частности, на импорт. К концу текущей недели доллар может вернуться к 80 рублям, юань - к 11,3 рубля", - поделился Шепелев. В целом, в среду курс может закончить вблизи 11,1 рубля за юань, заключил Григорьев.
19:25 23.12.2025
 
Рубль продолжил укрепление к юаню на Московской бирже

Рубль по итогам торгов вторника продолжил укрепление к юаню на Московской бирже

Московская биржа
Московская биржа
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника продолжил укрепление к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 2 копейки - до 11,11 рубля.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 0,4% - до 61,82 доллара за баррель.

Укрепление продолжается

Юань снизился на 0,16 %. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,07 – 11,18 рубля.
"Российская валюта сегодня укреплялась: доллар у 78,2, юань тяготеет к 11. Более сильная динамика рубля по отношению к доллару объясняется ослаблением "американца" на международной арене, индекс DXY упал до минимальных значений с октября у 97,5 пункта. Пока рубль получает дополнительную поддержку от приближения фискальных платежей", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Не следует забывать и о ежедневной продаже валюты в рамках бюджетного правила, превышающей 15 миллиардов в рублевом эквиваленте, отметил он.
"По данным ЦБ РФ, российская валюта укрепилась за день также к доллару и евро. Выросшие относительно прошлой недели цены на нефть и фактор налогового периода могут в моменте оказывать поддержку рублю", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогноз

"Тем не менее смена направления курса возможна со дня на день. Влияние налогового периода постепенно ослабеет, параллельно с этим будет увеличиваться предновогодний спрос, в частности, на импорт. К концу текущей недели доллар может вернуться к 80 рублям, юань - к 11,3 рубля", - поделился Шепелев.
В целом, в среду курс может закончить вблизи 11,1 рубля за юань, заключил Григорьев.
Китайские юани
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 14,6 миллиарда рублей
12:04
 
РынокРФ"БКС Мир инвестиций"
 
 
