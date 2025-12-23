https://1prime.ru/20251223/ruonia-865837737.html
Ставка RUONIA 22 декабря снизилась на 0,08 п.п.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 22 декабря, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 15,77%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 549,5 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 22 декабря, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 15,77%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 549,5 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
