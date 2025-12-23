Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от рыбы и морепродуктов из России - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/ryba-865853258.html
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от рыбы и морепродуктов из России
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от рыбы и морепродуктов из России - 23.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от рыбы и морепродуктов из России
Несмотря на введенные ограничения на поставки рыболовной продукции из России, страны Евросоюза в 2024 году закупили рыбу и морепродукты на сумму 709 миллионов... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T23:18+0300
2025-12-23T23:18+0300
в мире
нидерланды
ес
германия
сельское хозяйство
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/51/762745108_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_6f2388930142fcca78c75fc199f222ac.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Несмотря на введенные ограничения на поставки рыболовной продукции из России, страны Евросоюза в 2024 году закупили рыбу и морепродукты на сумму 709 миллионов евро, пишет Euractiv."ЕС ограничил импорт российской рыбной продукции, лишив его доступа к каким-либо тарифным скидкам в 2024 году, но в том же году он все равно закупил у России рыбу на сумму 709 миллионов евро. Большая часть была отправлена в Нидерланды, Германию, Францию и Польшу", — говорится в публикации.В материале отмечается, что любые дополнительные меры против российских морепродуктов, включая треску, наносят удар по экономике отдельных стран Евросоюза, в частности Португалии."В преддверии Рождества цены достигают уровней, которых никогда не было", — заявил вице-президент Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) Жоржи Карманейру.Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью.С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.
https://1prime.ru/20251223/kurily-865852735.html
https://1prime.ru/20251223/aes-865832521.html
нидерланды
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/51/762745108_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_0d5c71971425e7716b2e6a2d36acc918.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, нидерланды, ес, германия, сельское хозяйство, франция
В мире, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, ГЕРМАНИЯ, Сельское хозяйство, ФРАНЦИЯ
23:18 23.12.2025
 
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от рыбы и морепродуктов из России

Euractiv: ЕС в 2024 году закупил рыбную продукцию из России на 709 млн евро

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Несмотря на введенные ограничения на поставки рыболовной продукции из России, страны Евросоюза в 2024 году закупили рыбу и морепродукты на сумму 709 миллионов евро, пишет Euractiv.
"ЕС ограничил импорт российской рыбной продукции, лишив его доступа к каким-либо тарифным скидкам в 2024 году, но в том же году он все равно закупил у России рыбу на сумму 709 миллионов евро. Большая часть была отправлена в Нидерланды, Германию, Францию и Польшу", — говорится в публикации.
Курильские острова - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Кабмин определил критерии для получения налоговых льгот на Курилах
22:58
В материале отмечается, что любые дополнительные меры против российских морепродуктов, включая треску, наносят удар по экономике отдельных стран Евросоюза, в частности Португалии.
"В преддверии Рождества цены достигают уровней, которых никогда не было", — заявил вице-президент Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) Жоржи Карманейру.
Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью.
С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.
Атомная электростанция. - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил эксперт
12:23
 
В миреНИДЕРЛАНДЫЕСГЕРМАНИЯСельское хозяйствоФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала