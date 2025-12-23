СМИ: Евросоюз не смог отказаться от рыбы и морепродуктов из России

https://1prime.ru/20251223/ryba-865853258.html

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Несмотря на введенные ограничения на поставки рыболовной продукции из России, страны Евросоюза в 2024 году закупили рыбу и морепродукты на сумму 709 миллионов евро, пишет Euractiv."ЕС ограничил импорт российской рыбной продукции, лишив его доступа к каким-либо тарифным скидкам в 2024 году, но в том же году он все равно закупил у России рыбу на сумму 709 миллионов евро. Большая часть была отправлена в Нидерланды, Германию, Францию и Польшу", — говорится в публикации.В материале отмечается, что любые дополнительные меры против российских морепродуктов, включая треску, наносят удар по экономике отдельных стран Евросоюза, в частности Португалии."В преддверии Рождества цены достигают уровней, которых никогда не было", — заявил вице-президент Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) Жоржи Карманейру.Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью.С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.

