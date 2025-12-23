Российский рынок акций вырос на 0,35%

https://1prime.ru/20251223/rynok-865850187.html
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 0,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,35%, до 2 725,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,39%, до 1 130,19 пункта, долларовый РТС - на 1,28%, до 1 092,52 пункта.
