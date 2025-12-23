Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 млрд руб
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 млрд руб - 23.12.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 млрд руб
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T16:03+0300
2025-12-23T16:03+0300
экономика
рынок
россия
финансы
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_9b748f3affa7494b061fc13b5c990964.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 15,35% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001Р-50R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и десять месяцев. Первоначально объем сделки планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 декабря. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20251208/sovkombank-865320990.html
рынок, россия, финансы, ржд
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Финансы, РЖД
16:03 23.12.2025
 
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 млрд руб

РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 15,35% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001Р-50R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и десять месяцев. Первоначально объем сделки планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 декабря. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.
Совкомбанк стал организатором первых "зеленых" облигаций АФК "Система"
8 декабря, 17:13
 
ЭкономикаРынокРОССИЯФинансыРЖД
 
 
