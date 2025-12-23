https://1prime.ru/20251223/rzhd-865841771.html

РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 млрд руб

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 15,35% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001Р-50R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и десять месяцев. Первоначально объем сделки планировался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 декабря. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.

