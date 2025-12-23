https://1prime.ru/20251223/rzhd-865847078.html

РЖД выступили против отдельных соглашений по вывозу угля на экспорт

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выступает против заключения с регионами отдельных соглашений по гарантированному вывозу не менее 130 миллионов тонн угля на экспорт, заявила замглавы РЖД Ирина Магнушевская. "Наша принципиальная позиция - мы выступаем против практики подписания таких отдельных соглашений. Существуют утвержденные нашим правительством правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. Их основа - распределение пропускной способности пропорционально вкладу грузов в экономику страны. Перевозки должны осуществляться в зафиксированной очереди, без искусственного "проталкивания" кого-либо вперед", - сказала она в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, как РЖД относится к идее Минэнерго РФ о необходимости заключения отдельных соглашений между холдингом и регионами по гарантированному вывозу не менее 130 миллионов тонн угля на экспорт. Магнушевская добавила, что в случае с Кузбассом холдинг сделал все необходимое для достижения целевых показателей по экспорту угольной продукции в восточном направлении. Несмотря на недобросовестное поведение контрагентов, РЖД удалось компенсировать потери, допущенные угольными компаниями. Кроме того, соглашение с Кузбассом, по мнению Магнушевской не только неэффективно, но и ущемляет интересы рынка. "В 2024 году ОАО РЖД понесло убыток от перевозок угля в размере 127 млрд руб., в 2025-м убыток только за первое полугодие достиг 62 млрд руб", - отметила замглавы РЖД. Ранее в декабре министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявлял журналистам, что ведомство считает необходимым подписать соглашение об обязательной отправке в 2026 году 60 миллионов тонн угля из Кузбасса на Восточный полигон железных дорог. Погрузка угля на сети РЖД по итогам текущего года ожидается на уровне 325 миллионов тонн, что на 4% ниже показателя прошлого года добавила Магнушевская. Экспортные перевозки угля, несмотря на внешние ограничения, продемонстрировали рост на 1 миллион тонн. При этом в 2026 году ожидается снижение на 1% перевозки угля в целом по сети РЖД, до 322 миллионов тонн.

