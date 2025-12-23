РЖД выступили против отдельных соглашений по вывозу угля на экспорт
РЖД выступили против соглашений по вывозу не менее 130 миллионов тонн угля на экспорт
Добыча угля. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выступает против заключения с регионами отдельных соглашений по гарантированному вывозу не менее 130 миллионов тонн угля на экспорт, заявила замглавы РЖД Ирина Магнушевская.
"Наша принципиальная позиция - мы выступаем против практики подписания таких отдельных соглашений. Существуют утвержденные нашим правительством правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. Их основа - распределение пропускной способности пропорционально вкладу грузов в экономику страны. Перевозки должны осуществляться в зафиксированной очереди, без искусственного "проталкивания" кого-либо вперед", - сказала она в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, как РЖД относится к идее Минэнерго РФ о необходимости заключения отдельных соглашений между холдингом и регионами по гарантированному вывозу не менее 130 миллионов тонн угля на экспорт.
Магнушевская добавила, что в случае с Кузбассом холдинг сделал все необходимое для достижения целевых показателей по экспорту угольной продукции в восточном направлении. Несмотря на недобросовестное поведение контрагентов, РЖД удалось компенсировать потери, допущенные угольными компаниями. Кроме того, соглашение с Кузбассом, по мнению Магнушевской не только неэффективно, но и ущемляет интересы рынка.
"В 2024 году ОАО РЖД понесло убыток от перевозок угля в размере 127 млрд руб., в 2025-м убыток только за первое полугодие достиг 62 млрд руб", - отметила замглавы РЖД.
Ранее в декабре министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявлял журналистам, что ведомство считает необходимым подписать соглашение об обязательной отправке в 2026 году 60 миллионов тонн угля из Кузбасса на Восточный полигон железных дорог.
Погрузка угля на сети РЖД по итогам текущего года ожидается на уровне 325 миллионов тонн, что на 4% ниже показателя прошлого года добавила Магнушевская. Экспортные перевозки угля, несмотря на внешние ограничения, продемонстрировали рост на 1 миллион тонн. При этом в 2026 году ожидается снижение на 1% перевозки угля в целом по сети РЖД, до 322 миллионов тонн.