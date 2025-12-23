https://1prime.ru/20251223/sakharov-865838937.html

Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки

Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки - 23.12.2025, ПРАЙМ

Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки

Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде. | 23.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - сказали в суде.

