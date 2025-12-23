Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки - 23.12.2025
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки - 23.12.2025, ПРАЙМ
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - сказали в суде.
Новости
общество , рф, росатом
Общество , РФ, Росатом
15:03 23.12.2025
 
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки

Экс-главу подразделения "Росатома" Сахарова обвинили в получении еще одной взятки

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - сказали в суде.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров не признал вину в получении крупных взяток
27 ноября 2024, 14:14
27 ноября 2024, 14:14
 
