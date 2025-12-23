https://1prime.ru/20251223/sakharov-865838937.html
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки - 23.12.2025, ПРАЙМ
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:03+0300
2025-12-23T15:03+0300
2025-12-23T15:03+0300
общество
рф
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - сказали в суде.
https://1prime.ru/20241127/vzyatka-853125298.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, росатом
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Экс-главу подразделения "Росатома" Сахарова обвинили в получении еще одной взятки