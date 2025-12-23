https://1prime.ru/20251223/sapsan-865845481.html
РЖД продлили курсирование дополнительных "Сапсанов" до 11 января
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. РЖД продлили до 11 января курсирование дополнительных высокоскоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает компания. "Для тех, кто решил отправиться в Санкт-Петербург или в Москву на "Сапсане" сразу после Нового года, но не успел купить билет, мы продлили курсирование дополнительных "птичек" до конца новогодних каникул", - говорится в сообщении холдинга. На прошлой неделе РЖД сообщали о введении дополнительных "Сапсанов" с 27 по 31 декабря и о готовности увеличить число рейсов или составность поездов при необходимости. "Дополнительные "Сапсаны" будут отправляться ежедневно с 27 декабря по 11 января: из Москвы в 11:40 (поезд №766), из Санкт-Петербурга в 11:00 (поезд №763). Билеты на дополнительные "Сапсаны" уже в продаже", - заключили в компании.
