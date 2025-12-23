https://1prime.ru/20251223/serbiya-865840310.html
Сербия продлит договор о поставках газа из России
БЕЛГРАД, 23 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении договора о поставках газа из России до 31 марта. "У нас есть договор о продлении снабжения газом еще на три месяца, до 31 марта, так что люди могут мирно спать. У Сербии будет достаточно и электрической энергии, и в достатке газа предстоящей зимой", - сказал Вучич журналистам во вторник.Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович предположил ранее, что новый договор о поставках газа из России может быть продлен до конца этого отопительного сезона на срок от трех месяцев до года с учетом новых ограничений со стороны ЕС.Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
