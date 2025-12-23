https://1prime.ru/20251223/serbiya-865840310.html

Сербия продлит договор о поставках газа из России

Сербия продлит договор о поставках газа из России - 23.12.2025, ПРАЙМ

Сербия продлит договор о поставках газа из России

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении договора о поставках газа из России до 31 марта. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T15:26+0300

2025-12-23T15:26+0300

2025-12-23T16:00+0300

газ

россия

сербия

александр вучич

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 23 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении договора о поставках газа из России до 31 марта. "У нас есть договор о продлении снабжения газом еще на три месяца, до 31 марта, так что люди могут мирно спать. У Сербии будет достаточно и электрической энергии, и в достатке газа предстоящей зимой", - сказал Вучич журналистам во вторник.Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович предположил ранее, что новый договор о поставках газа из России может быть продлен до конца этого отопительного сезона на срок от трех месяцев до года с учетом новых ограничений со стороны ЕС.Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

https://1prime.ru/20250613/serbiya-858463495.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, александр вучич