Эксперт допустил новые рекорды цен на серебро в мире
Эксперт допустил новые рекорды цен на серебро в мире
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут достичь новых рекордов после коррекции его стоимости до 60-65 долларов за тройскую унцию, прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Ранее во вторник биржевые цены на золото и серебро обновили рекорды, цена на платину поднялась до самого высокого значения с мая 2008 года, превысив уровень в 2200 долларов. Стоимость серебра поднималась до 70,79 доллара, котировки золота достигали рекордных 4530,3 доллара за унцию. "Цены на серебро с конца ноября растут в очень быстром темпе. Такое стремительное движение не может продолжаться дольше нескольких недель. В моменте цены на серебро способны вернуться в район 60-65 долларов за тройскую унцию. Однако после этого вполне вероятно возобновление роста к новым историческим рекордам", - считает Манжос. Он отметил, что золото в результате затянувшейся волны роста уже не выглядит недооцененным активом. "Ценовая коррекция в нем может начаться в любой момент. Вполне вероятно, что в следующем году желтый металл еще вернется к уровню 4000 долларов за тройскую унцию", - сказал аналитик. По его словам, ровное двухнедельное повышение цены платины носит обманчивый характер, для фьючерсов на этот металл характерна быстрая смена направления движения. "В целом они сохраняют потенциал для удорожания в районе $2500 и выше на годовом временном горизонте. Однако указанная цель может быть достигнута не скоро и по неровной траектории", - уточнил Манжос. Эксперт добавил, что недавний рекорд стоимости золота был обусловлен сохранением спроса со стороны центробанков и частных инвесторов, ожиданиями дальнейшего понижения процентной ставки ФРС США, повышенным уровнем геополитической и макроэкономической нестабильности в мире. При этом он указал, что серебро и платина в настоящее время не носят монетарной функции, а являются по большей части промышленным сырьем, поэтому рост цен на них длительное время отставал от увеличения стоимости золота. Однако эта диспропорция сейчас в значительной степени сглаживается, заключил Манжос. С начала года стоимость серебра выросла в 2,4 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. А с начала месяца цена увеличилась на 17%.
Новости
