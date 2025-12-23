https://1prime.ru/20251223/serebro-865851966.html
Цена серебра впервые в истории превысила $71 за унцию
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник растет почти на 4%, показатель впервые в истории превысил отметку в 71 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 20.07 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,89% - до 71,2 доллара за унцию. Показатель впервые находится выше 71 доллара.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник растет почти на 4%, показатель впервые в истории превысил отметку в 71 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.07 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,89% - до 71,2 доллара за унцию. Показатель впервые находится выше 71 доллара.
