В Севастополе приостановили работу морского транспорта
В Севастополе приостановили работу морского транспорта - 23.12.2025, ПРАЙМ
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в публикации Telegram-канала городского департамента в 8.36 мск. В городе организована работа наземного транспорта между Северной стороной и центром, сообщили в департаменте.
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
Дептранс Севастополя: катера и паромы приостановили работу