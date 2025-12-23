https://1prime.ru/20251223/sevastopol-865826275.html

В Севастополе приостановили работу морского транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в публикации Telegram-канала городского департамента в 8.36 мск. В городе организована работа наземного транспорта между Северной стороной и центром, сообщили в департаменте.

