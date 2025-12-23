Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе приостановили работу морского транспорта - 23.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251223/sevastopol-865826275.html
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
2025-12-23T09:04+0300
2025-12-23T09:04+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в публикации Telegram-канала городского департамента в 8.36 мск. В городе организована работа наземного транспорта между Северной стороной и центром, сообщили в департаменте.
09:04 23.12.2025
 
В Севастополе приостановили работу морского транспорта

Дептранс Севастополя: катера и паромы приостановили работу

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь в Крыму
Вид на город Севастополь в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Вид на город Севастополь в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в публикации Telegram-канала городского департамента в 8.36 мск.
В городе организована работа наземного транспорта между Северной стороной и центром, сообщили в департаменте.
