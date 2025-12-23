https://1prime.ru/20251223/sevastopol-865832057.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу, сообщил городской департамент транспорта. О приостановке работы катеров и паромов в городе было объявлено в 8.36 мск. "Рейд открыт... Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в Telegram-канале дептранса.

