2025-12-23T12:06+0300
бизнес
россия
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу, сообщил городской департамент транспорта. О приостановке работы катеров и паромов в городе было объявлено в 8.36 мск. "Рейд открыт... Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в Telegram-канале дептранса.
севастополь
