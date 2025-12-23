Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/sevastopol-865832057.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - 23.12.2025, ПРАЙМ
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу, сообщил городской департамент транспорта. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T12:06+0300
2025-12-23T12:06+0300
бизнес
россия
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861482972_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a779308fd9c57dd973972e4b6dec7fb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу, сообщил городской департамент транспорта. О приостановке работы катеров и паромов в городе было объявлено в 8.36 мск. "Рейд открыт... Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в Telegram-канале дептранса.
https://1prime.ru/20250930/byudzhet-863011485.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861482972_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7bcd3982fa6add937718f52af212cbde.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, севастополь
Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
12:06 23.12.2025
 
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Дептранс Севастополя сообщил о возобновлении работы морского пассажирского транспорта

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Порт в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу, сообщил городской департамент транспорта.
О приостановке работы катеров и паромов в городе было объявлено в 8.36 мск.
"Рейд открыт... Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Развожаев оценил рост доходов бюджета Севастополя
30 сентября, 21:42
 
БизнесРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала