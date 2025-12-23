Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России не будет, считает Шохин - 23.12.2025
Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России не будет, считает Шохин
Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России не будет, считает Шохин - 23.12.2025, ПРАЙМ
Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России не будет, считает Шохин
Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России, вероятно, не произойдет, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T16:16+0300
2025-12-23T16:16+0300
экономика
александр шохин
рспп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865842639_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_587711856cbae2f60a3946742a33585d.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России, вероятно, не произойдет, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "По всей видимости, не будет подскока инфляции вслед за повышением НДС в начале следующего года, а если будет, то мы выйдем на прогнозные значения, которые были у Минэкономразвития и Центрального банка - прогнозировалось на конец текущего года 6-7%. Мы их и получим", - сказал Шохин на брифинге. Он напомнил, что при повышении НДС в 2019 году было одномоментное влияние на инфляцию, в пределах 1 процентного пункта, который "рассосался" во второй половине 2019 года. "В 2018 году, когда было принято решение, принят Налоговый кодекс и бюджет с 20% НДС - экономика отыграла сразу это, до начала финансового года уже инфляционный подскок был, который перешел с 2018-го на 2019 год. Сейчас мы не видим этого. Сейчас в обратную сторону идет. Что-то происходит в экономике такое, что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями", - добавил глава РСПП. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
https://1prime.ru/20251223/volodin-865834344.html
александр шохин, рспп, россия
Экономика, Александр Шохин, РСПП, РОССИЯ
16:16 23.12.2025
 
Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России не будет, считает Шохин

Шохин: в России не произойдет ускорение инфляции на фоне повышения НДС не будет

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России, вероятно, не произойдет, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"По всей видимости, не будет подскока инфляции вслед за повышением НДС в начале следующего года, а если будет, то мы выйдем на прогнозные значения, которые были у Минэкономразвития и Центрального банка - прогнозировалось на конец текущего года 6-7%. Мы их и получим", - сказал Шохин на брифинге.
Он напомнил, что при повышении НДС в 2019 году было одномоментное влияние на инфляцию, в пределах 1 процентного пункта, который "рассосался" во второй половине 2019 года.
"В 2018 году, когда было принято решение, принят Налоговый кодекс и бюджет с 20% НДС - экономика отыграла сразу это, до начала финансового года уже инфляционный подскок был, который перешел с 2018-го на 2019 год. Сейчас мы не видим этого. Сейчас в обратную сторону идет. Что-то происходит в экономике такое, что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями", - добавил глава РСПП.
Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
13:06
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
13:06
 
ЭкономикаАлександр ШохинРСППРОССИЯ
 
 
