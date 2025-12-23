Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РСПП ожидает ключевую ставку ЦБ на конец 2026 года на уровне 12% - 23.12.2025
Глава РСПП ожидает ключевую ставку ЦБ на конец 2026 года на уровне 12%
Глава РСПП ожидает ключевую ставку ЦБ на конец 2026 года на уровне 12%
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ждет ключевую ставку Банка России на конец 2026 года на уровне 12%, инфляцию -... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ждет ключевую ставку Банка России на конец 2026 года на уровне 12%, инфляцию - в коридоре 4-6%. "К концу 2026-го года мы хотели бы видеть ключевую ставку на уровне 12%, инфляцию в диапазоне 4-5%, курс - 90-95. Но это, так сказать, мечты", - сказал Шохин журналистам на брифинге во вторник. По его словам, аппетит бизнеса к возобновлению инвестиций, к работе на фондовом рынке и так далее возникает при ключевой ставке в 12% и при инфляции до 6%. В минувшую пятницу Шохин говорил, что ждал от регулятора более радикального снижения ставки. Банк России 19 декабря снизил ключевую ставку по итогам заседания совета директоров в пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
16:20 23.12.2025
 
Глава РСПП ожидает ключевую ставку ЦБ на конец 2026 года на уровне 12%

Шохин ожидает ключевую ставку Банка России на конец 2026 года на уровне 12%

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ждет ключевую ставку Банка России на конец 2026 года на уровне 12%, инфляцию - в коридоре 4-6%.
"К концу 2026-го года мы хотели бы видеть ключевую ставку на уровне 12%, инфляцию в диапазоне 4-5%, курс - 90-95. Но это, так сказать, мечты", - сказал Шохин журналистам на брифинге во вторник.
По его словам, аппетит бизнеса к возобновлению инвестиций, к работе на фондовом рынке и так далее возникает при ключевой ставке в 12% и при инфляции до 6%.
В минувшую пятницу Шохин говорил, что ждал от регулятора более радикального снижения ставки.
Банк России 19 декабря снизил ключевую ставку по итогам заседания совета директоров в пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой
