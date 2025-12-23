https://1prime.ru/20251223/shokhin-865844458.html

Шохин рассказал о неформальном диалоге российского и американского бизнеса

2025-12-23T16:50+0300

экономика

технологии

россия

сша

рф

александр шохин

рспп

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) старается не допустить ухода компаний из США из РФ, заявил глава РСПП Александр Шохин. "Неформальное общение у нас достаточно активно идет. И компании американские, которые остались в России, хотят продолжать работать", - сказал Шохин журналистам. "Одна из наших задач, как РСПП, мы пытаемся не допустить ухода американских компаний под давлением российских конкурентов, которые, конечно, бы хотели, возможно, какие-то ниши занять в случае, если бы они освободились", - добавил Шохин. Он пояснил, что речь идет об американских компаниях, которые уже четыре года продолжают работу в России, несмотря на политическое давление со стороны "недружественных элит".

сша

рф

2025

