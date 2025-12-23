Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин рассказал о неформальном диалоге российского и американского бизнеса - 23.12.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20251223/shokhin-865844458.html
Шохин рассказал о неформальном диалоге российского и американского бизнеса
Шохин рассказал о неформальном диалоге российского и американского бизнеса - 23.12.2025, ПРАЙМ
Шохин рассказал о неформальном диалоге российского и американского бизнеса
Российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) старается не допустить ухода компаний... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T16:50+0300
2025-12-23T16:50+0300
экономика
технологии
россия
сша
рф
александр шохин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) старается не допустить ухода компаний из США из РФ, заявил глава РСПП Александр Шохин. "Неформальное общение у нас достаточно активно идет. И компании американские, которые остались в России, хотят продолжать работать", - сказал Шохин журналистам. "Одна из наших задач, как РСПП, мы пытаемся не допустить ухода американских компаний под давлением российских конкурентов, которые, конечно, бы хотели, возможно, какие-то ниши занять в случае, если бы они освободились", - добавил Шохин. Он пояснил, что речь идет об американских компаниях, которые уже четыре года продолжают работу в России, несмотря на политическое давление со стороны "недружественных элит".
сша
рф
технологии, россия, сша, рф, александр шохин, рспп
Экономика, Технологии, РОССИЯ, США, РФ, Александр Шохин, РСПП
16:50 23.12.2025
 
Шохин рассказал о неформальном диалоге российского и американского бизнеса

Шохин: российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) старается не допустить ухода компаний из США из РФ, заявил глава РСПП Александр Шохин.
"Неформальное общение у нас достаточно активно идет. И компании американские, которые остались в России, хотят продолжать работать", - сказал Шохин журналистам.
"Одна из наших задач, как РСПП, мы пытаемся не допустить ухода американских компаний под давлением российских конкурентов, которые, конечно, бы хотели, возможно, какие-то ниши занять в случае, если бы они освободились", - добавил Шохин.
Он пояснил, что речь идет об американских компаниях, которые уже четыре года продолжают работу в России, несмотря на политическое давление со стороны "недружественных элит".
Минфин заявил, что видит потенциал вывода бизнеса из серой зоны
Экономика Технологии РОССИЯ США РФ Александр Шохин РСПП
 
 
