Шохин рассказал о неформальном диалоге российского и американского бизнеса
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) старается не допустить ухода компаний из США из РФ, заявил глава РСПП Александр Шохин. "Неформальное общение у нас достаточно активно идет. И компании американские, которые остались в России, хотят продолжать работать", - сказал Шохин журналистам. "Одна из наших задач, как РСПП, мы пытаемся не допустить ухода американских компаний под давлением российских конкурентов, которые, конечно, бы хотели, возможно, какие-то ниши занять в случае, если бы они освободились", - добавил Шохин. Он пояснил, что речь идет об американских компаниях, которые уже четыре года продолжают работу в России, несмотря на политическое давление со стороны "недружественных элит".
