https://1prime.ru/20251223/siriya-865831430.html
Россия и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР
Россия и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР - 23.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР
РФ и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР, сирийская сторона изучает предложения российских компаний, сообщило во вторник сирийское министерство... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T11:41+0300
2025-12-23T11:41+0300
2025-12-23T11:41+0300
россия
сельское хозяйство
рф
сирия
александр новак
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_96588fabdca50b9936c50f25102f6c6c.jpg
СТАМБУЛ, 23 дек - ПРАЙМ. РФ и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР, сирийская сторона изучает предложения российских компаний, сообщило во вторник сирийское министерство экономики и промышленности. Заместитель министра экономики и промышленности САР Махер аль-Хасан и замминистра сельского хозяйства РФ Максим Маркович провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили укрепление сотрудничества между странами в сфере поставок пшеницы. "Министр аль-Хасан подтвердил, что специализированные органы министерства в данный момент, чтобы обеспечить наилучшие технические и экономические условия, изучают предложения российских компаний, занимающихся поставками пшеницы, это позволит улучшить продовольственную безопасность в САР", - заявило ведомство в пресс-релизе. В министерстве добавили, что стороны договорились продолжать контакты и в ходе новых встреч выйти на взаимоприемлемые форматы работы. В октябре вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопросы гуманитарных поставок в Сирию обсуждались на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле. Он уточнил, что сирийская сторона заинтересована в поставках пшеницы, продовольствия, медикаментов. Вице-премьер сообщил, что эти вопросы будут отрабатываться.
https://1prime.ru/20251210/putin--865403397.html
рф
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_594230198b68da8022a82214e5de3678.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, рф, сирия, александр новак, владимир путин
РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, СИРИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
Россия и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР
Минэкономики Сирии: Москва и Дамаск обсуждают поставки российской пшеницы
СТАМБУЛ, 23 дек - ПРАЙМ. РФ и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР, сирийская сторона изучает предложения российских компаний, сообщило во вторник сирийское министерство экономики и промышленности.
Заместитель министра экономики и промышленности САР Махер аль-Хасан и замминистра сельского хозяйства РФ
Максим Маркович провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили укрепление сотрудничества между странами в сфере поставок пшеницы.
"Министр аль-Хасан подтвердил, что специализированные органы министерства в данный момент, чтобы обеспечить наилучшие технические и экономические условия, изучают предложения российских компаний, занимающихся поставками пшеницы, это позволит улучшить продовольственную безопасность в САР", - заявило ведомство в пресс-релизе.
В министерстве добавили, что стороны договорились продолжать контакты и в ходе новых встреч выйти на взаимоприемлемые форматы работы.
В октябре вице-премьер РФ Александр Новак
сообщил, что вопросы гуманитарных поставок в Сирию
обсуждались на переговорах президента РФ Владимира Путина
и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле. Он уточнил, что сирийская сторона заинтересована в поставках пшеницы, продовольствия, медикаментов. Вице-премьер сообщил, что эти вопросы будут отрабатываться.
Путин обсудит с президентом Индонезии вопрос экспорта пшеницы