Россия и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР

СТАМБУЛ, 23 дек - ПРАЙМ. РФ и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР, сирийская сторона изучает предложения российских компаний, сообщило во вторник сирийское министерство экономики и промышленности. Заместитель министра экономики и промышленности САР Махер аль-Хасан и замминистра сельского хозяйства РФ Максим Маркович провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили укрепление сотрудничества между странами в сфере поставок пшеницы. "Министр аль-Хасан подтвердил, что специализированные органы министерства в данный момент, чтобы обеспечить наилучшие технические и экономические условия, изучают предложения российских компаний, занимающихся поставками пшеницы, это позволит улучшить продовольственную безопасность в САР", - заявило ведомство в пресс-релизе. В министерстве добавили, что стороны договорились продолжать контакты и в ходе новых встреч выйти на взаимоприемлемые форматы работы. В октябре вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопросы гуманитарных поставок в Сирию обсуждались на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле. Он уточнил, что сирийская сторона заинтересована в поставках пшеницы, продовольствия, медикаментов. Вице-премьер сообщил, что эти вопросы будут отрабатываться.

