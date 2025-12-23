Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251223/ssha-865822711.html
2025-12-23T05:47+0300
2025-12-23T05:47+0300
экономика
мировая экономика
европа
сша
рф
дональд трамп
тулси габбард
владимир путин
обсе
мировая экономика, европа, сша, рф, дональд трамп, тулси габбард, владимир путин, обсе
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, РФ, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Владимир Путин, ОБСЕ
05:47 23.12.2025
 
В Турции заявили, что США стремятся к сближению с Россией

Эксперт Кескин: США стремятся к контролируемому сближению с Россией

АНКАРА, 23 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа быстро дистанцируется от Европы и стремится к контролируемому сближению с Россией, заявил РИА Новости турецкий исследователь американской политики Нихат Кескин.
Россия и США обсуждают в том числе архитектуру безопасности на европейском направлении, но Европе в этом диалоге места нет, заявил ранее РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Вашингтон ускоренно отдаляется от Европы, параллельно выстраивая ограниченное сближение с Москвой и наращивая поддержку Израиля", - заявил эксперт.
По оценке собеседника агентства, в последнее время предпринимаются активные попытки втянуть Анкару в конфликт с помощью провокаций, операций под ложным флагом и скрытого давления, в том числе через инциденты с беспилотниками в Черном море.
Кескин также обратил внимание на процессы, происходящие в Сирии под лозунгами "нового открытия". По его мнению, эти шаги несут значительные риски и вместо стратегических выгод усиливают внутреннюю поляризацию в Турции.
В то же время руководство Европейского союза, по оценке Кескина, все больше отрывается от собственных обществ и, представляя интересы глобального финансового капитала, стремится любыми способами продлить конфликт на Украине и вовлечь в него Турцию.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
 
