В США промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в ноябре поднялся на 0,2% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.ФРС также приводит данные за октябрь: сообщается, что промышленное производство за этот период снизилось на 0,1%.А загрузка промышленных мощностей в ноябре выросла с уровня предыдущего месяца до 76% с уровня октября в 75,9%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

