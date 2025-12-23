Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251223/ssha-865846331.html
В США промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре
В США промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре - 23.12.2025, ПРАЙМ
В США промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре
Объем промышленного производства в США в ноябре поднялся на 0,2% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T17:33+0300
2025-12-23T17:35+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в ноябре поднялся на 0,2% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.ФРС также приводит данные за октябрь: сообщается, что промышленное производство за этот период снизилось на 0,1%.А загрузка промышленных мощностей в ноябре выросла с уровня предыдущего месяца до 76% с уровня октября в 75,9%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
https://1prime.ru/20251223/vvp-865844141.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, сша
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, США
17:33 23.12.2025 (обновлено: 17:35 23.12.2025)
 
В США промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре

ФРС США: промпроизводство в ноябре выросло на 0,2%

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в ноябре поднялся на 0,2% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.
ФРС также приводит данные за октябрь: сообщается, что промышленное производство за этот период снизилось на 0,1%.
А загрузка промышленных мощностей в ноябре выросла с уровня предыдущего месяца до 76% с уровня октября в 75,9%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
ВВП США в III квартале, по первой оценке, вырос на 4,3% в пересчете на год
16:41
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала