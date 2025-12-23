https://1prime.ru/20251223/ssha-865848427.html

В США в декабре неожиданно снизился индекс доверия потребителей

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали рост показателя - до 91 пункта с первоначального значения ноября в 88,7 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий не изменился по сравнению с пересмотренным показателем ноября в 70,7 пункта. Индекс экономических условий при этом снизился в декабре на 9,5 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 116,8 пункта.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

