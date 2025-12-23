Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США в декабре неожиданно снизился индекс доверия потребителей - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251223/ssha-865848427.html
В США в декабре неожиданно снизился индекс доверия потребителей
В США в декабре неожиданно снизился индекс доверия потребителей - 23.12.2025, ПРАЙМ
В США в декабре неожиданно снизился индекс доверия потребителей
Индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта, сообщает аналитическая компания... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T18:07+0300
2025-12-23T18:08+0300
экономика
газ
мировая экономика
сша
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали рост показателя - до 91 пункта с первоначального значения ноября в 88,7 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий не изменился по сравнению с пересмотренным показателем ноября в 70,7 пункта. Индекс экономических условий при этом снизился в декабре на 9,5 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 116,8 пункта.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
https://1prime.ru/20251223/ssha-865846331.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, сша, conference board
Экономика, Газ, Мировая экономика, США, Conference Board
18:07 23.12.2025 (обновлено: 18:08 23.12.2025)
 
В США в декабре неожиданно снизился индекс доверия потребителей

В США в декабре индекс доверия потребителей сократился до 89,1 пункта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали рост показателя - до 91 пункта с первоначального значения ноября в 88,7 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий не изменился по сравнению с пересмотренным показателем ноября в 70,7 пункта. Индекс экономических условий при этом снизился в декабре на 9,5 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 116,8 пункта.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
В США промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре
17:33
 
ЭкономикаГазМировая экономикаСШАConference Board
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала