Фондовые индексы США падают после выхода макроэкономических данных - 23.12.2025
Фондовые индексы США падают после выхода макроэкономических данных
2025-12-23T18:30+0300
2025-12-23T18:30+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются после выхода ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 48 341,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,21%, до 23 378,44 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,12%, до 6 870,45 пункта. Во вторник были обнародованы некоторые макростатистические данные из США. Так, объем промышленного производства в стране в ноябре поднялся на 0,2% к предыдущему месяцу, а квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год.
18:30 23.12.2025
 
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются после выхода ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 48 341,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,21%, до 23 378,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 6 870,45 пункта.
Во вторник были обнародованы некоторые макростатистические данные из США. Так, объем промышленного производства в стране в ноябре поднялся на 0,2% к предыдущему месяцу, а квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
В США в декабре неожиданно снизился индекс доверия потребителей
