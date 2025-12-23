https://1prime.ru/20251223/ssha-865849130.html

Фондовые индексы США падают после выхода макроэкономических данных

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются после выхода ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 48 341,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,21%, до 23 378,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 6 870,45 пункта. Во вторник были обнародованы некоторые макростатистические данные из США. Так, объем промышленного производства в стране в ноябре поднялся на 0,2% к предыдущему месяцу, а квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год.

