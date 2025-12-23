Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи - 23.12.2025
Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи
Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Россия к 2030 году может полностью перейти на базовые станции связи отечественного производства с возможностью обслуживания 5G сигнала, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Ранее во вторник гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщил, что Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит операторам связи 3 тысячи базовых станций. "Я тоже сегодня очень обрадовался новости о том, что мы наконец-то запустили производство отечественных базовых станций. Это прямо "новость-новость". Это сложнейшее оборудование… Санкционная политика не позволяла обновлять нам базовые станции. Теперь, если завод выйдет на ту мощность, которая заявлена, мы к 2030 году полностью перейдем на отечественное оборудование, с возможностью с помощью программного обеспечения обсуживать даже 5G сигнал", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В 2022 году Yadro заключила форвардные контракты с операторами связи - "Ростелекомом", "Билайном" и "Мегафоном" до 2030 года на поставку базовых станций объемом 55 тысяч. В мае 2023 года Шелобков сообщил, что объем форвардных контрактов Yadro на строительство базовых станций для мобильных сетей связи составляет 25 миллиардов рублей.
технологии, россия, yadro, икс холдинг, госдума
Технологии, РОССИЯ, Yadro, ИКС Холдинг, Госдума
20:50 23.12.2025
 
Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи

Боярский: РФ к 2030 г может полностью перейти на отечественные базовые станции связи

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Россия к 2030 году может полностью перейти на базовые станции связи отечественного производства с возможностью обслуживания 5G сигнала, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Ранее во вторник гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщил, что Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит операторам связи 3 тысячи базовых станций.
"Я тоже сегодня очень обрадовался новости о том, что мы наконец-то запустили производство отечественных базовых станций. Это прямо "новость-новость". Это сложнейшее оборудование… Санкционная политика не позволяла обновлять нам базовые станции. Теперь, если завод выйдет на ту мощность, которая заявлена, мы к 2030 году полностью перейдем на отечественное оборудование, с возможностью с помощью программного обеспечения обсуживать даже 5G сигнал", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В 2022 году Yadro заключила форвардные контракты с операторами связи - "Ростелекомом", "Билайном" и "Мегафоном" до 2030 года на поставку базовых станций объемом 55 тысяч. В мае 2023 года Шелобков сообщил, что объем форвардных контрактов Yadro на строительство базовых станций для мобильных сетей связи составляет 25 миллиардов рублей.
Заголовок открываемого материала