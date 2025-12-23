https://1prime.ru/20251223/svyaz-865851492.html

Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи

Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи - 23.12.2025, ПРАЙМ

Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи

Россия к 2030 году может полностью перейти на базовые станции связи отечественного производства с возможностью обслуживания 5G сигнала, заявил глава комитета... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T20:50+0300

2025-12-23T20:50+0300

2025-12-23T20:50+0300

технологии

россия

yadro

икс холдинг

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865475217_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_aa6b8d9efd568341c6055829c2d0d9db.jpg

МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Россия к 2030 году может полностью перейти на базовые станции связи отечественного производства с возможностью обслуживания 5G сигнала, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Ранее во вторник гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщил, что Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит операторам связи 3 тысячи базовых станций. "Я тоже сегодня очень обрадовался новости о том, что мы наконец-то запустили производство отечественных базовых станций. Это прямо "новость-новость". Это сложнейшее оборудование… Санкционная политика не позволяла обновлять нам базовые станции. Теперь, если завод выйдет на ту мощность, которая заявлена, мы к 2030 году полностью перейдем на отечественное оборудование, с возможностью с помощью программного обеспечения обсуживать даже 5G сигнал", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В 2022 году Yadro заключила форвардные контракты с операторами связи - "Ростелекомом", "Билайном" и "Мегафоном" до 2030 года на поставку базовых станций объемом 55 тысяч. В мае 2023 года Шелобков сообщил, что объем форвардных контрактов Yadro на строительство базовых станций для мобильных сетей связи составляет 25 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20251212/provoda-865480397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, yadro, икс холдинг, госдума