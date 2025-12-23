Трамп надеется на урегулирование конфликта на Украине

https://1prime.ru/20251223/tramp-865820986.html

Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, заявил, что надеется на то, что ему удастся это сделать.

ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, заявил, что надеется на то, что ему удастся это сделать. "Я надеюсь, нам удастся это сделать", - сказал Трамп журналистам, говоря об урегулировании конфликта на Украине. На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

