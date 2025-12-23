Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства - 23.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251223/tramp-865821104.html
Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства
Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства - 23.12.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства
Президент США Дональд Трамп заявил, что добился от французского коллеги Эммануэля Макрона повышения цен на лекарства угрозой введения импортных пошлин в 25% на... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T02:58+0300
2025-12-23T03:34+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что добился от французского коллеги Эммануэля Макрона повышения цен на лекарства угрозой введения импортных пошлин в 25% на импорт из Франции. "Я говорил с очень хорошим мужчиной, президентом Франции Макроном, и я сказал: "Эммануэль, ты должен повысить цены на лекарства". Он говорил: "Нет, нет, мы не будем этого делать"… Я сказал: "Если ты этого не сделаешь, я введу пошлины в 25% на все, что Франция продает в США, а это почти в 20 раз больше чем то, о чем я прошу, говоря о лекарствах", - сказал Трамп журналистам. В октябре администрация президента США начала расследование ценообразования в фармацевтическом сегменте других стран, угрожая пошлинами тем странам, которые слишком мало платят за импорт американских лекарств. Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Также он раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
бизнес, мировая экономика, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
02:58 23.12.2025 (обновлено: 03:34 23.12.2025)
 
Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства

Трамп рассказал, что добился от Макрона повышения цен на лекарства угрозами ввести пошлины

ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что добился от французского коллеги Эммануэля Макрона повышения цен на лекарства угрозой введения импортных пошлин в 25% на импорт из Франции.
"Я говорил с очень хорошим мужчиной, президентом Франции Макроном, и я сказал: "Эммануэль, ты должен повысить цены на лекарства". Он говорил: "Нет, нет, мы не будем этого делать"… Я сказал: "Если ты этого не сделаешь, я введу пошлины в 25% на все, что Франция продает в США, а это почти в 20 раз больше чем то, о чем я прошу, говоря о лекарствах", - сказал Трамп журналистам.
В октябре администрация президента США начала расследование ценообразования в фармацевтическом сегменте других стран, угрожая пошлинами тем странам, которые слишком мало платят за импорт американских лекарств.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Также он раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
 
Экономика Бизнес Мировая экономика США ФРАНЦИЯ Дональд Трамп Эммануэль Макрон
 
 
