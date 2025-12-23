https://1prime.ru/20251223/tramp-865848997.html
Трамп обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана расширение торговли
2025-12-23T18:25+0300
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомар Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничества с Вашингтоном. "Мы обсудили… расширение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами находятся на высочайшем уровне", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам проведенных телефонных разговоров.
