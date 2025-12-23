Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана расширение торговли - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251223/tramp-865848997.html
Трамп обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана расширение торговли
Трамп обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана расширение торговли - 23.12.2025, ПРАЙМ
Трамп обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана расширение торговли
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомар Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым расширение торговли и... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T18:25+0300
2025-12-23T18:25+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
казахстан
узбекистан
дональд трамп
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомар Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничества с Вашингтоном. "Мы обсудили… расширение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами находятся на высочайшем уровне", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам проведенных телефонных разговоров.
https://1prime.ru/20251222/tramp-865815140.html
сша
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, казахстан, узбекистан, дональд трамп, шавкат мирзиеев
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиеев
18:25 23.12.2025
 
Трамп обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана расширение торговли

Трамп заявил, что обсудил с Токаевым и Мирзиеевым расширение торговли и сотрудничества

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомар Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничества с Вашингтоном.
"Мы обсудили… расширение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами находятся на высочайшем уровне", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам проведенных телефонных разговоров.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Американские производители зависят от импорта, признал советник Трампа
Вчера, 21:08
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯСШАКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНДональд ТрампШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала