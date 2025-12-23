Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков с 24 декабря - 23.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков с 24 декабря
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков с 24 декабря - 23.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков с 24 декабря
Банк России ожидает, что правительство за период с 24 по 29 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 7 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T11:33+0300
2025-12-23T11:33+0300
финансы
банки
россия
рф
банк россия
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 24 по 29 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 7 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 17 по 23 декабря, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 237 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 117 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 189 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,334 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,63 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
финансы, банки, россия, рф, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, банк Россия
11:33 23.12.2025
 
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков с 24 декабря

ЦБ: правительство с 24 по 29 декабря абсорбирует ликвидность банков на 7 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 24 по 29 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 7 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 17 по 23 декабря, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 237 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 117 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 189 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,334 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,63 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
ФинансыБанкиРОССИЯРФбанк Россия
 
 
