ЦБ проработает возможность страхования электронных кошельков

ЦБ проработает возможность страхования электронных кошельков

2025-12-23T12:08+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ. В документе сообщается, что одним из направлений деятельности Банка России на страховом рынке останется развитие регулирования отдельных видов страхования с целью повышения их клиентской ценности. "В целях защиты прав вкладчиков также будет проработана возможность страхования в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, распоряжение которыми осуществляется с использованием персонифицированных электронных средств платежа", - говорится в материалах. Банк России также в наступающем году собирается продолжит совершенствовать механизм возмещения вреда потерпевшему в ОСАГО, где планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства. "В зоне постоянного контроля Банка России останутся вмененные виды страхования – совместно с Минфином России и другими профильными ведомствами будет продолжаться работа по уточнению условий вмененного страхования в отдельных сферах хозяйственной деятельности, в том числе с учетом специфики регулирования и контроля данных видов хозяйственной деятельности", - уточняется в документе. В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению доверия к рынку страхования, заключается там.

