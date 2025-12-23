Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ проработает возможность страхования электронных кошельков - 23.12.2025
ЦБ проработает возможность страхования электронных кошельков
ЦБ проработает возможность страхования электронных кошельков - 23.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ проработает возможность страхования электронных кошельков
Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T12:08+0300
2025-12-23T12:08+0300
финансы
банки
россия
банк россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ. В документе сообщается, что одним из направлений деятельности Банка России на страховом рынке останется развитие регулирования отдельных видов страхования с целью повышения их клиентской ценности. "В целях защиты прав вкладчиков также будет проработана возможность страхования в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, распоряжение которыми осуществляется с использованием персонифицированных электронных средств платежа", - говорится в материалах. Банк России также в наступающем году собирается продолжит совершенствовать механизм возмещения вреда потерпевшему в ОСАГО, где планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства. "В зоне постоянного контроля Банка России останутся вмененные виды страхования – совместно с Минфином России и другими профильными ведомствами будет продолжаться работа по уточнению условий вмененного страхования в отдельных сферах хозяйственной деятельности, в том числе с учетом специфики регулирования и контроля данных видов хозяйственной деятельности", - уточняется в документе. В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению доверия к рынку страхования, заключается там.
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
1920
1920
true
финансы, банки, россия, банк россия, минфин
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия, Минфин
12:08 23.12.2025
 
ЦБ проработает возможность страхования электронных кошельков

ЦБ проработает возможность страхования вкладов электронных денежных средств

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.
В документе сообщается, что одним из направлений деятельности Банка России на страховом рынке останется развитие регулирования отдельных видов страхования с целью повышения их клиентской ценности.
"В целях защиты прав вкладчиков также будет проработана возможность страхования в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, распоряжение которыми осуществляется с использованием персонифицированных электронных средств платежа", - говорится в материалах.
Банк России также в наступающем году собирается продолжит совершенствовать механизм возмещения вреда потерпевшему в ОСАГО, где планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства.
"В зоне постоянного контроля Банка России останутся вмененные виды страхования – совместно с Минфином России и другими профильными ведомствами будет продолжаться работа по уточнению условий вмененного страхования в отдельных сферах хозяйственной деятельности, в том числе с учетом специфики регулирования и контроля данных видов хозяйственной деятельности", - уточняется в документе.
В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению доверия к рынку страхования, заключается там.
Финансы Банки РОССИЯ банк Россия Минфин
 
 
Заголовок открываемого материала