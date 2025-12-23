ЦБ планирует распределять риски между банками при кредитовании экономики
ЦБ будет распределять риски между банками для снижения концентрации рисков
ЦБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России планирует распределять риски между банками при кредитовании экономики для снижения концентрации рисков, говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.
"Для снижения концентрации планируется развивать механизмы, способствующие распределению кредитного риска между банками, а также между другими участниками финансового рынка. Так, на площадке Ассоциации банков России прорабатываются критерии "простого" синдиката, цель которого - сделать инструмент понятнее для потенциальных инвесторов, а уступку доли другим участникам рынка – проще", - говорится в документе.
В качестве стимулирующей меры "простые" синдикаты высоконадежным заемщикам, удовлетворяющие ряду критериев (например, возможность свободной переуступки российским банкам), включены в состав высоколиквидных активов (ВЛА) при расчете национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ), поясняет ЦБ.
В дальнейшем планируется проработать возможность законодательного закрепления категории "простого" синдиката, отмечает регулятор.
ЦБ РФ отмечает, что финансирование крупных проектов и компаний не должно приводить к росту рисков концентрации в банковском секторе.
"Предоставляя регуляторные стимулы, Банк России внимательно следит за тем, чтобы кредитные организации точно оценивали принимаемые риски. В 2024 году регулятор анонсировал план по снижению концентрации, в начале 2025 года прокомментировал основные вопросы и ключевые предложения участников рынка, а также обозначил следующие шаги по доработке регулирования и сроки его внедрения без ущерба для потенциала кредитования", - пишет ЦБ.