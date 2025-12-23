https://1prime.ru/20251223/tsb-865839062.html
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Концепция по регулированию криптовалют в РФ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года, сообщает Банк России. "Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - говорится в сообщении регулятора.
