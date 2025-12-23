Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют - 23.12.2025
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют - 23.12.2025, ПРАЙМ
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют
Концепция по регулированию криптовалют в РФ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года, сообщает Банк России. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Концепция по регулированию криптовалют в РФ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года, сообщает Банк России. "Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - говорится в сообщении регулятора.
15:05 23.12.2025
 
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют

ЦБ: законодательную базу по регулированию криптовалют подготовят до 1 июля 2026 года

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Концепция по регулированию криптовалют в РФ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года, сообщает Банк России.
"Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ ответили на вопрос о возможных ограничениях на выход из криптоактивов
11 декабря, 09:01
 
Финансы
 
 
