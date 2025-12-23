https://1prime.ru/20251223/tsb-865839187.html

ЦБ предложил ввести ответственность посредников на рынке криптовалют

2025-12-23T15:07+0300

2025-12-23T15:07+0300

2025-12-23T15:30+0300

финансы

россия

рф

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится в сообщении ЦБ РФ. Ранее во вторник ЦБ сообщил, что подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства в этой сфере. "С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - сказано в пресс-релизе регулятора.Согласно Уголовному кодексу, за занятие нелегальной банковской деятельностью суд может назначить штраф в 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. Также осужденного могут направить на принудительные работы на срок до четырех лет или в тюрьму до четырех лет.Если же этим занималась организованная группа и были получены крупные доходы, то преступление наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.

финансы, россия, рф