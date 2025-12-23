Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил ввести ответственность посредников на рынке криптовалют - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839187.html
ЦБ предложил ввести ответственность посредников на рынке криптовалют
ЦБ предложил ввести ответственность посредников на рынке криптовалют - 23.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил ввести ответственность посредников на рынке криптовалют
Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится в сообщении ЦБ РФ. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:07+0300
2025-12-23T15:30+0300
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится в сообщении ЦБ РФ. Ранее во вторник ЦБ сообщил, что подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства в этой сфере. "С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - сказано в пресс-релизе регулятора.Согласно Уголовному кодексу, за занятие нелегальной банковской деятельностью суд может назначить штраф в 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. Также осужденного могут направить на принудительные работы на срок до четырех лет или в тюрьму до четырех лет.Если же этим занималась организованная группа и были получены крупные доходы, то преступление наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.
https://1prime.ru/20251211/tsb-865428130.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф
Финансы, РОССИЯ, РФ
15:07 23.12.2025 (обновлено: 15:30 23.12.2025)
 
ЦБ предложил ввести ответственность посредников на рынке криптовалют

ЦБ: ответственность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с июля 2027 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Ранее во вторник ЦБ сообщил, что подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства в этой сфере.
"С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - сказано в пресс-релизе регулятора.
Согласно Уголовному кодексу, за занятие нелегальной банковской деятельностью суд может назначить штраф в 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. Также осужденного могут направить на принудительные работы на срок до четырех лет или в тюрьму до четырех лет.
Если же этим занималась организованная группа и были получены крупные доходы, то преступление наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
ЦБ рассказал о возможности допуска неквалифицированных инвесторов к крипте
11 декабря, 09:11
 
ФинансыРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала